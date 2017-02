Se firmará contrato con 2C Ingenieros, pero habrá seguimiento a la ejecución

La jefe de Contratación de la Alcaldía, Lyda Osma indicó que una vez revisados los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de la empresa 2C Ingenieros y su representante Christian Esteban Mora Barney, no existe inhabilidad para suscribir el contrato de interventoría por $235 millones con la firma.

17 Feb 2017

“Una vez revisados los documentos de 2C Ingenieros, ellos cumplen con los requisitos exigidos por la norma y dentro de los documentos allegados por la Contraloría y Procuraduría ni el representante legal ni la empresa se encuentran con sanción e inhabilidades para contratar”.

La funcionaria reconoció que efectivamente la Armada Nacional declaró un incumplimiento parcial a la empresa, pero, según la ley 1474, para que se presentara una inhabilidad para contratar con el Estado, la empresa debido haber sido objeto de imposición de dos multas y un incumplimiento durante la misma vigencia fiscal y una vez revisado el registro de Cámara de Comercio no aparece sanción.

“Haremos un seguimiento juicioso al proceso y ejecución contractual y evitar que se nos presenten casos como los que ya se han anunciado. En la medida de lo posible, nos toca ser leales a lo que dice la norma para no incurrir en sanciones.”, explicó.

La cercanía

Mora Barney al parecer tendría un vinculo familiar con David Tomás Mora Barney, ingeniero eléctrico, quien tuvo cercanía con Jhon Jairo Torres, conocido con ‘Jhon Calzones’.

Osma argumentó que “son situaciones que se escapan de nosotros. En algunos casos, para nosotros es muy difícil establecer los lazos de amistad o relaciones interpersonales que se generan y mientras la ley no establezca que eso es una causal de inhabilidad tampoco podemos hacer uso abusivo de la fuerza”.

No obstante reiteró que “lo que sí podemos garantizar es que en la Oficina de Contratación tratamos de ser juiciosos y rigurosos en la selección. Hubo total transparencia de la Administración y ese es uno de los partes de tranquilidad que tenemos, porque el proceso fue surtido con los requisitos establecidos en la ley, no fue contratación exprés y no salió de la nada”.