La Trinidad, seguridad y trabajo para la comunidad

El trabajo mancomunado entre las autoridades y sus habitantes, ha hecho de este sector un lugar tranquilo y uno de los barrios más organizados de la ciudad.

26 Feb 2017 - 3:01am

La comunidad, cansada de la delincuencia que azotaba el sector, se unió, conformaron frentes de seguridad y finalmente se aliaron con la Policía para erradicar por completo la inseguridad que los rodeaba.

Ahora las cosas han cambiado, según sus habitantes este es uno de los sectores más tranquilos para vivir, la colaboración y el trabajo entre vecinos hace que este sector sea reconocido por las autoridades como uno de los más seguros.

“En este barrio hace tres años estamos en un nuevo proceso con la Junta de Acción Comunal, se han venido desarrollando varias iniciativas entre ellas la seguridad, desde que haya seguridad hay de todo”, informó Leonardo Santana, presidente de la Junta de Acción Comunal.

“Logramos trabajar con la Sijín, la Dijín y en general con la Policía, hemos desarrollado frentes de seguridad, con alarmas, tenemos las cámaras de seguridad, con una aplicación por Internet, y las 24 horas se está monitoreando el barrio”, señaló.

Los residentes del sector confirman que desde hace algún tiempo las cosas han mejorado y que vivir acá es muy tranquilo.

“Vivir por acá es muy tranquilo, este es el mejor barrio que tenemos en la actualidad, anteriormente no se podía vivir, los jóvenes venían a meter vicio y era imposible, ahora las cosas han cambiado, tenemos cerquita el centro, todo es muy sabroso”, expresó Luz Marina Zarrate, habitante del sector.

El barrio

Este barrio está ubicado en la comuna Dos. Son 111 casas con una población aproximada de 430 habitantes. Comienza en la calle 17 con carrera 12 y va hasta la calle 18ª con carreras 11 y 12.

Tienen por vecinos los barrios, Ancón, Malabar, Ancón Tesorito, Paraíso Uno y Dos, y Viñas de Calambeo. La mayoría de sus viviendas están clasificadas en el estrato Dos.

Este barrio tiene una sola entrada y salida vehicular, los otros dos accesos son solo peatonales, ya que por allí pasan las quebradas ‘La Aurora’ y ‘Las Ánimas’, que se encuentran y forman ‘El Pañuelo’, una quebrada que desemboca en el río Chipalo.

Los vecinos del sector se sienten conformes y satisfechos con las entidades que les suministran los servicios públicos, dicen que todo hasta ahora va excelente y a tiempo.

Procesos

El presidente de la JAC, señala que todo lo que se hace es porque la comunidad se une para trabajar, y luego piden apoyo a las entidades que hasta el momento siempre han dado una respuesta positiva a sus requerimientos.

La Gobernación del Tolima los apoya con alimentos que son entregados a los adultos mayores, pero no solo para ellos, este proyecto beneficia a todos los de la comuna Dos, más de 130 ancianitos reclaman un paquete cada mes.

El Ibal se ha hecho presente con el cambio del alcantarillado, el cual llevaba más de 40 años en deterioro y a punto de colapsar, tan solo quedan faltando unos cuantos metros por cambiar.

En conjunto con la Policía nacional se han organizado charlas en las que se le explica a la comunidad el nuevo Código, proyecto que los beneficia, ya que la mayoría de vecinos tienen mascotas, además, que el barrio se organiza mejor, para sacar los desechos a las horas establecidas.

Se han hecho jornadas de limpieza en las que participa toda la comunidad, con el fin de tener espacios limpios y agradables para los residentes y visitantes.

Pura Loma

Ana Jesús Castañeda reside en este sector desde hace más de 40 años, cuenta que todo lo que ahora son casas, era solo loma y montaña, el resto era guayabales y palos.



Narra que ella vivía en una finca cerca a lo que hoy es el barrio, luego compraron por cinco mil pesos el lote en el que construyeron su casa y desde ese momento ha vivido muy ‘sabroso’ en el barrio.



Los vecinos coinciden en que el barrio fue fundado hace más de 40 años, las primeras familias que llegaron fueron los Castañeda y los Rojas. Y recordaron que todo lo que ahora es el barrio, eran chircales de los que se extraía arena.



Luego, de manera paulatina, todo se fue poblando, fueron llegando más y más familias hasta que Cortolima ordenó suspender las construcciones.



Llamado

Tanto la JAC, como la mayoría de residentes hacen un especial llamado a Cortolima, ya que según el presidente de la junta, en múltiples ocasiones se han intentado comunicar con ellos, se les ha pasado oficios y hasta el momento no ha habido respuesta.



Les hacen un llamado especial con el fin de solucionar temas tan importantes como la contaminación de la quebrada ‘La Aurora’ por parte de una invasión que al parecer vierte sus aguas residuales a la quebrada.



“Cortolima ha venido solamente a mirar, le hemos solicitado verifiquen el tema de la quebrada, la están contaminando y nadie hace nada, le hemos solicitado un sendero ecológico, para la mitigación sobre el cerro pero no ha sido posible”, aseguró Santana.



“Nos tiene abandonados, hemos asistido a muchas conferencias, reuniones, hemos pasado muchos oficios y dicen: ‘bueno sí, hay que hacer esto’, pero no pasa de ahí”, finalizó.