Contraloría buscará que se resarza daño por demolición de antiguos escenarios del Parque y La 42

El contralor Mauricio Visash cree que la Alcaldía municipal debe prestar colaboración en el estudio para determinar el valor de los antiguos escenarios y que estaban en poder del Imdri.

2 Mar 2017 - 3:01am

El contralor municipal, Diego Visash, indicó que solicitará apoyo a la Fiscalía para realizar una “reconstrucción forense” de los antiguos escenarios del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42 que eran de utilidad pública.

Según Visash, debe haber responsables fiscales del detrimento generado a la ciudad, ya que así el valor de los antiguos escenarios se hubiera depreciado por el tiempo, tenían una funcionalidad y eran de beneficio para la comunidad.

“Vamos a solicitar a la Fiscalía un ejercicio forense, no puede quedar sin responsables la destrucción de los escenarios que existían. Ya más de uno está aduciendo que como ya las obras se destruyeron, no tenían un valor presente, porque habían perdido su valor en el tiempo por la depreciación, pero no me parece que sea así porque las piscinas olímpicas funcionaban, en el Parque Deportivo había piscinas que funcionaban, y en este momento vamos a hacer el ejercicio con el apoyo de la Fiscalía para hacer una reconstrucción forense y poder determinar quiénes son los responsables de este daño en estos bienes públicos que tenían un valor presente”.

Agregó que es un tema que no está cuantificado y es obligación de la Contraloría realizar esta labor.

“Vamos hacer el ejercicio, porque no podemos dejar que las personas que dañaron y no construyeron simplemente estén por ahí calle arriba y calle abajo tratando de evadir la responsabilidad que tienen con el municipio”, dijo.

Quiénes participarían

Visash no descartó que la Sociedad Colombiana de Ingenieros que realizó el peritaje a las obras adelantadas por la Unión Temporal Parque Deportivo y el Consorcio Unidad 2015, pueda colaborar en el estudio que determine el valor de las obras demolidas.

Además, la Alcaldía de Ibagué podría en principio prestar colaboración en este convenio.

“Inicialmente creo que el responsable o la persona que nos podría apoyar en esta reconstrucción forense es la Alcaldía municipal, porque los bienes estaban en propiedad y bajo la custodia de la Alcaldía y el Imdri”.

Es de recordar que la Gobernación del Tolima a través de Indeportes instauró una demanda contra el Municipio por la demolición del Centro de Alto Rendimiento, construido en el primer mandato de Óscar Barreto y que fue entregado al Imdri para su administración.

El argumento del Departamento es que esta demolición supone un detrimento por valor cercano a los mil millones. Además, no estaba contemplado en los diseños de Typsa, pero fue demolido para dar espacio al patinódromo.

Nuevas decisiones

La Procuraduría resolvió abstenerse de abrir investigación disciplinaria en contra de la gerente del Imdri, Diana Ximena Cepeda y el abogado, Rodolfo Salas; a partir de una queja interpuesta por abogado Rubén Darío Henao Orozco, quien representó al contratista de la calle 42, Jorge Alexánder Pérez.

El abogado Henao interpuso la queja, alegando que el Imdri incurrió en una falta disciplinaria al haberle negado unas pruebas durante el recurso de reposición en el marco de la imposición de la multa por $1.198 millones debido al retraso en las obras.

La Procuraduría respondió que durante el proceso no se observó ninguna situación irregular que pudiera tener alguna connotación disciplinaria, por lo que dispuso a archivar la queja.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo negó la tutela interpuesta por la defensa de Orlando Arciniegas que pretendía que el Juez Primero Penal especializado le otorgara el beneficio de detención domiciliaria por problemas de salud.

El Tribunal avaló la decisión del Juez, quien se abstuvo de resolver de fondo la solicitud hasta el 6 de marzo cuando se proceda a dictar sentencia contra Arciniegas.