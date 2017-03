En vilo, la adjudicación de millonario contrato del Ibal

Un despacho judicial negó una tutela que interpuso el ingeniero Jorge Iván Riaño para participar de un proceso de selección; así mismo, se aclaró que no tiene sanción por ese caso. Sin embargo, aún no es del todo claro si existe o no una restricción para continuar en la licitación. La decisión queda en manos del Ibal.

(Foto: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA) La empresa de acueducto deberá adjudicar el contrato el próximo miércoles 15 de marzo.

11 Mar 2017 - 3:01am

El Juzgado Décimo Civil Municipal negó la solicitud de tutela instaurada por el ingeniero Jorge Iván y Eduin Riaño Jaimes, por medio de la cual se pretendía, entre otras, dejar sin efectos la baja calificación que obtuvieron en el pasado por un presunto incumplimiento en el contrato para la reparación de la red de acueducto de la ciudad, razón que no les permitiría quedarse con un contrato semejante para este año. Si algo quedó claro con el fallo, es que no pesa sanción alguna sobre los contratistas Riaño Jaimes, pero aún no es seguro si tendrían una restricción para participaron de dicho proceso de selección del Ibal. El despacho judicial consideró que el mecanismo de tutela no es procedente para este caso, al tratarse de un proceso de orden administrativo. Es de recordar que la empresa de acueducto debió haber adjudicado el pasado el lunes dicho contrato, sin embargo, aplazó la decisión hasta el próximo 15 de marzo, tal vez a la espera de que se emitiera el fallo. Así las cosas, el comité evaluador del Ibal tendrá la última palabra en este asunto, pues deberá determinar si existe o no una restricción a los contratistas Riaño Jaimes por su calificación de 1.8, considerada baja en el Sistema de Gestión de Calidad. La resolución 0802, expedida en noviembre de 2014 por el Ibal, precisa que los contratistas serán evaluados, de manera conjunta, por el supervisor del contrato y el interventor externo, y si la calificación es inferior a tres, no podrán participar en futuros procesos contractuales. Opiniones encontradas La abogada Constanza Aguja Zamora, quien representa los intereses del consorcio ML, firma que obtuvo la segunda mejor calificación en el proceso de selección, por debajo de la propuesta de los hermanos Riaño Jaimes, dijo que es la más opcionada para ser la adjudicataria en la convocatoria. “Uno no hace un proceso de selección para declararlo desierto, entonces se supone que debe adjudicarse a ML, un consorcio que tiene una oferta habilitada técnica y jurídicamente con una valoración de 95 puntos”, indicó. Entre tanto, el ingeniero Jorge Iván Riaño indicó que el Ibal no ha implementado un reglamento para el sistema de información de proponentes, además que el Sistema de Gestión de Calidad “solo es una manera de controlar a sus contratistas y emitir conceptos”. “Considero que el comité evaluador tiene los elementos para ratificarse al decir que no tengo sanción o inhabilidad, y por lo tanto puedo seguir participando en el proceso”, dijo. Y agregó: “Por un lado, el supervisor califica de manera irregular el desempeño del consorcio al que pertenecía, pero por otro lado, el mismo supervisor suscribió un acta de liquidación que dice que cumplí con mis obligaciones, que se recibió la obra y cumplí con las órdenes, es una incongruencia”. Dato Entre tres proponentes, el comité evaluador de este proceso determinó otorgar el mayor puntaje a la propuesta presentada por el ingeniero Civil Jorge Iván Riaño Jaimes. Cifra 2 mil 482 millones de pesos es el monto del contrato para reparar y mantener la red de acueducto.