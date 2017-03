Lea también

13 Mar 2017 - 3:01am

Polémica por el negocio de la salud en Ibagué

Los trabajadores del hospital San Francisco continúan con las huelgas para reclamar la no desvinculación laboral de 99 trabajadores que quedarán cesantes al culminar el mes y que hacen parte de la planta temporal del centro médico. Anthoc se ha unido a las protestas, al denunciar que es un intento por privatizar los servicios.

Por su parte, la Alcaldía insiste en que los trabajadores podrán ser reintegrados a la planta y de manera formal a la Unidad de Salud de Ibagué, si aceptan la disminución de salarios y la pérdida de continuidad laboral.

EL NUEVO DÍA habló sobre este problema con Yesid Camacho, presidente nacional de Anthoc, y con el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

AL ÚNICO QUE HE BUSCADO DE SOCIO ES AL FEDERICO LLERAS

EL NUEVO DÍA: ¿Qué se pretende con las medidas administrativas que se han estado tomado en el San Francisco y la USI?

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO: Estamos buscando la fórmula de crear una sola institución para que quede pública. Esto ya tenía proyecto de acuerdo, Jorge Tulio Rodríguez ya había hecho toda la planificación, no lo hicieron porque dijeron que era mejor tener dos hospitales y repartírselos políticamente. El Ministerio de Salud ha sido muy enfático y la Secretaría de Salud, de que debe haber una sola entidad y va a ser pública. Acá no se está contemplando de ninguna manera actividad con algún privado. mal haríamos para entregárselo a un particular, eso es totalmente falso.

E.N.D.: Pero el presidente de Anthoc, Yesid Camacho, afirma que lo que se busca es arrendar espacios del San Francisco y la USI a privados para que presten los servicios...

G.A.J.: Falso. Eso es la consecuencia del efecto etílico al señor Yesid Camacho. El año pasado, el 9 de agosto le entregamos al Ministro de Salud el proyecto aprobado para crear el Mías y al cual se va invertir el 4 por ciento de los ingresos de libre destinación.

Con el Mías ya no está dividido el servicio en primer, segundo, tercero o cuarto niveles. En los hospitales eso ya no va a existir. Los hospitales de primer nivel ya pueden atender baja y mediana complejidades, entonces nosotros podemos tener la posibilidad de que en nuestros hospitales tengamos especialistas, pediatras, gineco-obstetras, medicina interna, cirugía, anestesia, psiquiatría y geriatría. Y con eso lo que se busca a través del Mías es que el 90% de los problemas médicos pueda ser atendido por los hospitales de primer nivel.

E.N.D.: Anthoc y otros sectores piensan que con el nuevo modelo se daría un puntillazo al hospital Federico Lleras.

G.A.J.: Eso no le da un puntillazo al Federico Lleras, lo que le permite es dedicarse a ser un hospital de referencia, a que pueda empezar a practicar cirugía cardiaca y neurológica, que comience a especializarse. Usted no puede taponar al Federico Lleras con una apendicitis, eso se puede operar en el San Francisco y eso es lo que está planteando el Gobierno.

E.N.D.: Es conocido que el San Francisco no cuenta con la autorización para prestar cirugía. ¿Se ha hablado con particulares para poder prestar estos servicios?

G.A.J.: Con el que hemos contactado para que nos preste el servicio de cirugía es con el Federico Lleras Acosta. No hemos hablado con ningún particular, eso es totalmente falso. Tuvimos una reunión a finales el año pasado con la Gerente del Hospital y tuvimos una reunión hace dos o tres semanas, para que sea el Federico Lleras el que nos preste, por su idoneidad, ese servicio.Porque si nosotros atendemos lo que hoy es segundo nivel y descongestionamos el Federico Lleras, no tenemos que remitir los pacientes, le resolvemos el problema al hospital, para que se dedique a la alta complejidad, y no que se tranquen por una apéndice, una cesárea, eso lo realizamos nosotros.

E.N.D.: O sea, está descartado que en las instalaciones del San Francisco se preste los servicios a través de un privado...

G.A.J: Si fuéramos a arrendar algo, por qué fuimos al hospital Federico Lleras. Le dijimos a la Gerente: ‘Nosotros no podemos hacer por ahora cirugía porque no estamos habilitados ¿y qué hizo el hospital Federico Lleras cuando se le arrendó en la USI y utilizó el segundo piso?, hacer cesáreas; eso es lo que le estamos pidiendo, que hagamos un acuerdo, que lo que ustedes (Federico Lleras) hicieron allá, ahora háganlo con nosotros a través de un convenio.Por ejemplo, que invirtamos, podemos hacer una asociación, podemos montar hemodinamia para poder hacer cirugía cardiaca, que pongamos un buen escáner, nuevo y de última generación.

El Municipio está dispuesto a invertir en eso y a hacer una sociedad con el Federico Lleras, yo estoy dispuesto a eso, yo al único que he buscado de socio es al Federico Lleras y no me pueden endilgar otra cosa. Si el Federico Lleras mañana no puede, ya es otra cosa.A mí sí me han llegado y me han enviado razones. A la Secretaria de Salud (Valentina Salazar) le dijeron que hay gente interesada, por ejemplo, la gente que está creando la clínica Materno-Infantil, dijeron que estaban interesados, pero no me he reunido con ellos para nada. Con el único que me reuní es con el Federico Lleras, porque creo que nos puede ayudar con ese proceso, se gana una plata, le ayudamos a descongestionar las urgencias, los pabellones y no recibir personas que les congestionan el hospital.

E.N.D.: Alcalde, el Presidente de Anthoc asegura que usted tiene vínculos con la clínica Carlos Ardila Lülle y que la reforma que usted plantea en el San Francisco es para buscar beneficiar a unos amigos suyos...

G.A.J.: Yo no tengo que ver con la Foscal, no tengo absolutamente nada, no tengo acciones en ninguna parte. Ahí tengo mi declaración de renta para que revisen si tengo que ver algo. Trabajé en Bucaramanga como cirujano cardiaco para la Fundación Cardiovascular de Colombia, antes Fundación Cardiovascular del Oriente.

Ahí fue donde yo trabajé.En un principio la fundación Cardiovascular de Colombia estuvo en la clínica Ardila Lülle, pero no tenía nada que ver, yo no tenía nada que ver con la Foscal y la clínica Carlos Ardila Lülle.

Todo el tiempo que estuve en Bucaramanga, trabajé en la Fundación Cardiovascular de Colombia y eso no era ningún negocio, yo no tenía nada, era un trabajador, un cirujano que vendía su trabajo.

A mí me pagaban por lo que yo hacía, no tengo clínicas, ni tengo acciones, no tengo nada.Hoy, con mi señora, tengo un apartamento y una finca pequeña de 27 hectáreas. No tengo ningún negocio, ni he priorizado lo privado por encima de lo público, eso son mentiras y son los efectos etílicos que ya le están cobrando a Yesid Camacho esa situación.Lo mínimo que tengo es porque me lo he ganado trabajando y todo lo he perdido es por meterme en este tema político. Me ganaba 20 millones de pesos trabajando en Calambeo como cirujano cardíaco pediátrico, y esos 20 millones de pesos me quedaban libres para haber ahorrado en cuatro años mil millones de pesos, pero decidí meterme a esta Alcaldía para tratar de hacer algo por esta ciudad y entonces, ¿voy a salir yo de ladrón? Noooo.

E.N.D.: ¿Por qué el Presidente de Anthoc hace esos señalamientos?

G.A.J.: Lo voy a demandar penalmente porque él no puede venir a decirme que estoy haciendo negocios, me lo tiene que demostrar, ¿de dónde soy socio de la Foscal?, ¿cuáles son las personas que tengo en el Ministerio? No tengo cargo allá ni nada, y ¿qué clase de negocios estoy haciendo?, ¿cuáles son los intereses?Esas cosas no las puedo dejar pasar. Ibagué se volvió un calumniadero.

Sé que con el tiempo podré demostrar lo que he sido siempre y qué seguiré siendo, mañana van a darme la razón. Pero mientras tanto, siguen calumniándome porque hay un interés claro y definido para ver cómo logran distorsionar esta Administración, de que todo lo que estoy haciendo no es para recuperar una entidad, sino un negocio, y eso no puede ser así.

“QUIEREN ENTREGAR EL SAN FRANCISCO A PRIVADOS”

EL NUEVO DÍA: ¿Cuál es la crítica que hace Anthoc a la fusión del Hospital San Francisco y la USI?

YESID CAMACHO: Primero, ellos están planteando una serie de condicionantes, entre las que está que los trabajadores tienen que aceptar la reducción de los salarios y aceptar que hay solución de continuidad en la prestación del servicio, sobre todo para que la gente quede vinculada a contrato de trabajo, o los que están en la planta temporal, y según la sentencia C-241 de 2014, dice que tienen la obligación de vincularlos a la nueva entidad producto de la fusión. Él (Alcalde) está evadiendo esa responsabilidad que dio la Corte Constitucional y la incorporación de las plantas de personal en la sentencia C-214.

E.N.D.: ¿Anthoc tiene prevista alguna acción que impida esa desvinculación masiva del San Francisco?

Y.C.: Inicialmente hemos venido desarrollando los plantones y ese tipo de actividades que se han venido haciendo en estos días. Tuvimos la semana pasada una reunión con varios concejales, con ocho exactamente, algunos se excusaron por no asistir a la reunión, a ellos y al Alcalde se les entregó un documento de 31 páginas, en que está toda la sustentación jurídica de por qué no estamos de acuerdo con las decisiones que se quieren tomar respecto a la Unidad de Salud y el hospital San Francisco. Ellos quedaron de servir de puente para propiciar una reunión con el señor Alcalde.

E.N.D.: ¿Y cómo ve el ambiente para que sean tenidas en cuenta esas objeciones?

Y.C.: El Alcalde de Ibagué está metido en el negocio de la salud, él está metido con la Foscal en Bucaramanga y Ardilla Lülle y tiene otros negocios; y muchos amigos de quienes están a su alrededor, como Gilberto Barragán, que tienen negocios de cuidados intensivos, unidades renales y ese tipo de cosas. Hay una cantidad de gente que está detrás del negocio privado y que está alrededor del Alcalde, eso hace parte de toda esa campaña que ha emprendido en la ciudad de Ibagué para prácticamente reducir a su mínima expresión al hospital San Francisco.

E.N.D.: ¿De dónde saca que el alcalde Jaramillo tiene vinculación o intereses con ese privado?

Y.C.: Se puede buscar la información a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se constata que él tiene vinculación con esa clínica desde hace muchos años. Pienso que hace alrededor de 12 a 15 años. Él tiene vínculos directos con la Foscal de Bucaramanga.

E.N.D.: ¿Qué tiene que ver eso con las acciones emprendidas por del Gobierno municipal en materia de salud? ¿Qué le preocupa al respecto?

Y.C.: Él (Jaramillo) estuvo interesado hace algunos días en asumir incluso la clínica de El Limonar, del Federico Lleras, con otra serie de especialistas y amigos, especialmente Gilberto Barragán y el doctor Yesid Sánchez y otra serie de especialistas que tienen interés en montar negocios privados dentro de las mismas instituciones públicas de salud en Ibagué.

¿El problema cuál fue? Que como no tiene buenas relaciones con el Gobernador, el Gobernador no se prestó para ese negocio que pretendían hacer con la clínica del Limonar.

De todas maneras ellos siguen allí, están metidos, como tienen la Administración municipal, están tratando de echarle mano al San Francisco y por ahí están diciendo que van a poner a funcionar actividades de mediana y alta complejidades, pero no operadas directamente por el hospital, sino por operadores privados. Eso está dentro del estudio que presentaron de lo que sería la nueva estructura del hospital San Francisco.

E.N.D.: Pero el Alcalde ha dicho que se va a implementar el Modelo Integral de Atención en Salud (Mías)...

Y.C.: El proyecto Mías se supone que para Ibagué es un proyecto de baja complejidad, pero además del Mías están pensando en estructurar una red de prestación de servicios en Ibagué incluyendo actividades de mediana y alta complejidades, sobre todo de mediana complejidad que estaría prestando el hospital San Francisco a través de operadores privados.

E.N.D.: O sea, lo que usted trata de decir es que unos privados están buscando monopolizar la red pública de salud con la ayuda de la Alcaldía...

Y.C.: Ellos pretendían que el interventor del Federico Lleras, y antes de que estuviera el interventor, (José Raúl) Reyes, el gerente que tenía el Hospital, les entregara en operación la clínica de El Limonar a una serie de especialistas que habían armado un grupo para operar la clínica. Eso se pretendía hacer, incluso desde cuando Gilberto Barragán estaba en la gerencia del hospital.

Pero cuando el Alcalde lo planteó se encontró con un enfrentamiento con el Gobernador y dijo que él no estaba dispuesto a entregarle el Limonar a nadie. Exactamente eso fue cuando el Gobernador hizo referencia de que una persona aparentemente de izquierda quería privatizar los servicios de salud, especialmente la clínica de El Limonar, a lo que aspiraba en ese momento el Alcalde.

Actualmente, las urgencias del Federico Lleras están funcionando en El Limonar y algunos otros servicios porque el servicio de urgencias del hospital Federico Lleras está en remodelación.

Es decir, que como no se pudo ese objetivo en El Limonar, ahora quieren habilitar parte del San Francisco para entregarlo a operadores privados, sobre todo el quirófano y algunos otros servicios.

E.N.D.: ¿Acaso no es positivo que los pacientes puedan tener el acceso al servicio de salud en mejores condiciones?

Y.C.: Cuando usted entrega eso a un operador privado, el único que pierde es el paciente y el hospital Federico Lleras, que está en crisis, porque (el San Francisco) tendría que asumir una cantidad de pacientes que hoy son del Federico Lleras. Eso no es una competencia con el sector privado, sino que le estaría quitando unos pacientes al hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué.

E.N.D.: ¿Anthoc piensa denunciar esta situación ante los órganos de control?

Y.C.: El problema es que eso no es un delito y hasta el momento no han podido consolidar eso, pero es la pretensión que tienen los amigos del Alcalde y que la tienen desde hace rato.

E.N.D.: ¿Cree que ustedes pueden ganar este pulso?

Y.C.: Infortunadamente, hay toda una ofensiva que tiene sus tentáculos repartidos en todas partes: en la Alcaldía, entre algunos especialistas interesados en quedarse con el negocio en Ibagué y desde el Ministerio. Porque para nadie es un secreto que la hermana de Gilberto Barragán, Mery Barragán, es una las personas que participaron en la elaboración de lo que es el modelo Mías y es la que ha venido socializando en Ibagué.

Es decir, que esos tentáculos son desde las más altas esferas hasta las esferas municipales, para montar ese negocio con la salud de los ibaguereños.

E.N.D.: O sea, ¿no hay nada que hacer?

Y.C.: Creo que la situación del San Francisco tardará un poco en clarificarse, es decir, si él (Alcalde) pensara en realizar alguna cosa debía haber presentado un proyecto al Concejo, pero hasta el momento no ha presentado ningún proyecto de acuerdo.

Crisis del Federico Lleras

E.N.D.: ¿Qué tan grave es hoy la crisis financiera del Federico Lleras?

Y.C.: Lo que tenemos conocimiento de la reunión que hubo entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia y los delegados de la Gobernación, es que la crisis el Federico Lleras no la ha superado en lo absoluto, es decir, en este momento está peor o en la misma situación que cuando lo reasumió la Superintendencia.

Infortunadamente, la intervención afectó gravemente la prestación del servicio porque cuando llegó la intervención tenía 400 camas y en este momento no tiene funcionando sino 250.

E.N.D.: El alcalde Jaramillo ha dicho que si la Gobernación quiere invertir en Ibagué, tiene el Hospital Federico Lleras para hacerlo. ¿Qué opina?

Y.C.: Lo que ha planteado el gobernador Óscar Barreto es que él sí le invierte al hospital, siempre y cuando la Nación también le invierta y entre ambos superen la crisis del Federico Lleras.