Alto de la Cruz, en el rescate de una sana convivencia

Quienes viven en el barrio Alto de la Cruz se están empoderando de las calles, todo para trabajar por la niñez y erradicar la delincuencia.

14 Mayo 2017 - 3:01am

Han pasado poco más de 20 años desde que el inmenso sector de Los Mártires se dividió en dos; las razones no las conocieron sus habitantes, tan solo, un día cualquiera, se enteraron de que hacían parte de otro barrio y que este tomaría el nombre de Alto de la Cruz.

Lo que sí saben muy bien es que fuese el nombre que tuviesen, siempre estuvieron olvidados por las administraciones locales, y parte de eso, según los habitantes, es culpa de las juntas de Acción Comunal del pasado.

Magnolia Oviedo, quien hace parte de la actual JAC en el Comité Empresarial, relata que desde que nació ha vivido en este barrio, y que allí siempre se ha trabajado con mucho esfuerzo, pero que ahora se comienza a ver los resultados.

“Quienes vivimos acá tenemos una herencia de colonizadores; quienes fundaron este barrio fueron nuestros padres, nuestros abuelos, así que todos tenemos un arraigo muy profundo por el sector, y vivir aquí es como vivir en una gran familia”, señaló Oviedo.

Lo que más interesa a la JAC y al resto de sus habitantes es arrebatar a la delincuencia los niños y jóvenes, y para eso, comenta, se está haciendo actividades sociales y culturales.

“Comenzamos a trabajar por lo que consideramos era la parte más sensible: los jóvenes y los niños, empezamos a emprender acciones de orden social, que buscan que nos empoderemos de nuestro barrio”, señala.

Acciones

Oviedo informa que después de 50 años de malos manejos y de que las JAC fueran utilizadas solo para politiquería, comenzaron a hacer una labor muy importante en rescate de la sana convivencia entre vecinos.

“Lo que hicimos fue conocernos, empoderarnos de un barrio que estaba totalmente separado por la política, haciendo actividades lúdicas, pedagógicas y culturales, con eso logramos lo más importante, y es que los vecinos nos reconozcamos, sepamos qué tenemos, qué podemos hacer y cuáles son nuestras necesidades”, asevera Oviedo.

“Colombia es un país de fiestas, así que utilizamos las fiestas como una manera de reencontrarnos; se comenzó a celebrar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de la Familia, días deportivos para los niños y niñas, comenzamos a hacer actividades al menos una vez al mes, carreras de encostalados... En fin, comenzamos a celebrar por celebrar, por nosotros, por nuestro barrio”, relata.

Y dice que así empezaron a llamar la atención de los residentes, y a tener un público, a adherir de a poco más y más vecinos.

De igual manera, señala las actividades que celebran en diciembre para dar regalos a todos los niños y niñas, y se muestra muy satisfecha de lo que hacen a pesar de no tener una casa cultural, ya que la división los dejó sin la posibilidad de una, pero refiere que el Presidente de la JAC de Los Mártires se las presta sin alguna condición, pero enfatiza que al no tener espacio, se toman las calles.

“No paramos y en el momento en que no contamos con ese apoyo nos tomamos las calles, porque creo que el deporte y la fiesta se deben tomar la calle; muchas veces ha sido tomada para otras actividades que no precisamente son las mejores, para nosotros la calle ha sido el espacio de los murales, de la pintura, y no nos ha parado el no tener casa de cultura para trabajar con los niños”, puntualiza la líder.

Colgados a la Cruz

Los habitantes del barrio señalan que varias historias se tejen alrededor del nombre, pero la que cobra más vida es la que cuenta Oviedo.

“La historia dice que esto era un asentamiento de desplazados, este asentamiento de Los Mártires y Uribe Uribe se construyó en el tiempo de la violencia, las personas bajaban de La Martinica y comenzaban a invadir estos espacios, esto era una gran finca de un gamonal, y, según cuentan, en esos problemas de política de aquellos tiempos, los años 50, cuando encontraban culpable a alguien, lo colgaban de la cruz. Digamos que la guerra llegó hasta estos espacios; siempre hubo una cruz ahí, luego se arregló y se dejó como un triste recuerdo, y según comentan los habitantes más antiguos, allá amarraban a la gente y la colgaban”, asegura Oviedo.

Las preocupaciones

Jesús Emilio Alape, quien vive desde hace más de 50 años en el barrio, indica que la problemática más sentida es la inseguridad, y la atribuye al expendio y consumo de drogas alucinógenas, y aunque reconoce el esfuerzo de las autoridades, señala que aún falta mucho por hacer.

“Es un problema muy grave, porque cada vez se ven más cerca los niños de esta situación”, indicó Alape.

Entre tanto, la líder Oviedo reclama que “hemos hecho todas las diligencias posibles con Secretaría de Gobierno, nos ha ayudado y viene constantemente. Sabemos que es un problema muy difícil que no se puede atacar de un momento a otro, incluso ha habido demolición de casas donde se expendía droga”.

Ella describe otras problemáticas como vías destruidas, falta de luminarias, alcantarillado en mal estado y condiciones deplorables del único espacio deportivo, aunque asegura que a muchos de esos problemas se les ha venido dando solución de manera paulatina.

“Tenemos un espacio deportivo que queda al frente del estadio, es una amplia zona verde, pero lamentablemente durante mucho tiempo fue el espacio de consumo. Allí se llevaron las tejas, no había pavimento, no había nada; en este momento nos cambiaron las canchas y las rejas, y ojalá pronto este terminado”, concluye la representante.