Vera Construcciones continúa contratando en el Tolima

La Alcaldía de Prado adjudicó en seis días un contrato que superaba los dos mil millones de pesos. La firma española fue el único proponente.

La Alcaldía de Ibagué, a través del Imdri, no ha procedido después de 17 meses a sancionar a los contratistas de la Unión Temporal Parque Deportivo, de la cual hace parte con mayoría accionaria Vera Construcciones. El Municipio tan solo aplicó las cláusulas de incumplimiento a la interventoría del proyecto.

14 Mayo 2017 - 3:01am

La multinacional española Vera Construcciones, con sede en el país, continúa contratando con entidades del Estado y en especial en el Tolima, pese al incumplimiento con las obras del Parque Deportivo, en las que se comprometieron 82 mil millones de pesos de la Nación, el Municipio y el Departamento.

Vera Construcciones suscribió el 1 de agosto con la Alcaldía de Prado el contrato de obra pública 139, para la construcción del puente que conectará a las veredas Montoso y El Fique, por un valor de dos mil 315 millones de pesos.

Elemento llamativo

Lo curioso del caso es que a la licitación solamente se presentó como único proponente, Vera Construcciones, a través de la Unión Temporal Puente Prado Río Negro 2016.

De esta hacen parte All Machinery, cuyo representante legal es Félix Garzón Oundjian y el empresario oriundo de Riohacha Francisco Ramón Ríos Danies, a quien le figuran empresas en Panamá.

La convocatoria fue publicada el 26 de julio y dos días despúes la Alcaldía de Prado recibió las ofertas. Los interesados en participar debían radicar la oferta antes de las 9 de la mañana. Vera y sus socios la radicaron a las 8:30 a.m.

En los documentos publicados en el portal de contratación no registra la conformación del comité evaluador. En ellos solo aparece la firma del alcalde Álvaro González Murillo.

Pero otro hecho que genera suspicacias es que todos los documentos: aviso de la convocatoria, recepción de ofertas, evaluación, firma del contrato y acta de inicio fueron publicados en el portal de contratación solo hasta el 2 de septiembre de 2016, posterior al proceso de adjudicación del mismo.

Incumplimiento

El contrato entre la Alcaldía de Prado y la Unión Temporal fue suscrito el pasado 1 de agosto, con plazo de ejecución de cuatro meses. A pesar de que el acta de inicio fue suscrita el 22 de agosto, la obra aún no ha sido entregada.

EL NUEVO DÍA se comunicó con González Murillo, quien indicó que la obra no ha sido entregada debido a las lluvias de estos dos meses.

Sin embargo, una fuente que pidió la reserva de su nombre argumentó que las precipitaciones solo se han presentado en este mes y se desconoce por qué se ha retrasado la entrega de los trabajos.

“Esa obra debidó haberse entregado hace rato, y ya llevamos cinco meses y nada y las lluvias se han presentado a partir de lo que llevamos de este mes, antes no”, dijo la persona.

El Alcalde de Prado negó por el momento haber adicionado el contrato. Al ser cuestionado por las medidas cautelares que pidió la Contraloría General de decretar contra los bienes de la multinacional, argumentó que “ellos no son los contratistas, deben ser entonces los primeros ellos, no los que están en la obra. Pero la tranquilidad que me da a mí es que la obra va en más del 95 por ciento”.

Para febrero de este año, la obra no alcanzaba el 50 por ciento de avance, según la misma comunidad.

Es de resaltar que mediante decreto 081 del 17 de diciembre 2015, el alcalde Néstor Hugo Trujillo declaró la urgencia manifiesta y ordenó la ejecución de dicha obra, contrato que fue celebrado el 27 de diciembre con el contratista de Espinal, Luis Egimio Varón Vargas.

González Murillo, mediante decreto 018 del 15 de enero, revocó la urgencia manifiesta y el 1 de junio de 2016 terminó de manera unilateral el contrato con Varón Vargas.

Dentro de los argumentos expuestos estaba que la emergencia fue expedida sin que se ordenara hacer los estudios y diseños. Sin embargo, la comunidad pidió la revocatoria de la resolución, solicitud que se acató.

Recuerde

Vera Construcciones se adjudicó, a través del consorcio SSV32 en noviembre del año pasado, un contrato con la Alcaldía de Medellín que asciende a los 161 mil 935 millones de pesos para la construcción del segundo tramo que unirá a la ciudad a través de las dos márgenes del río.