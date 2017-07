Críticas por beneficios a privados y concejales por uso de graderías en el desfile del folclor

Polémica por los favores que se pretendían hacer con los concejales para tener boletas adicionales para el uso de graderías en el desfile nacional del folclor.

20 Jul 2017 - 3:01am

Algunos concejales fueron reiterativos ayer en sus críticas a los apoyos económicos que se destinan a la realización del festival folclórico. La Corporación Festival Folclórico dio a conocer los aportes realizados por las entidades públicas y patrocinadores.

La Alcaldía de Ibagué continúa siendo el principal financiador de las festividades destinando $773 millones para el evento municipal, nacional e Internacional del folclor, lo que no incluye los $500 millones para garantizar la seguridad a través de un convenio con la fuerza pública. Le sigue la Gobernación del Tolima con $262 millones.

Según el presidente de la Corporación Festival Folclórico, Roberto Manjarrés, por patrocinio privado solo se logró recaudar 270 millones de pesos. Por venta de boletería en el desarrollo de la agenda se percibieron $90 millones.

“Es verdad, hay empresas como Bavaria que son empresas que se nutren de Ibagué y lo que le dan es una bicoca al municipio”, mencionó Manjarrés en la plenaria del concejo.

Lo paradójico es que de las tres mil graderías que fueron puestas a lo largo de la avenida Ferrocarril durante el desfile nacional del folclor, dos mil 400 fueron reservadas para los patrocinadores y 600 para diputados, concejales, funcionarios públicos, altos mandos de la Fuerza Pública, entre otros.

“Si se van a colocar graderías que paguen por la utilización, si se va a dejar colocar tarimas, pónganlas, pero páguenle a la gente y retribúyanle a la ciudad la utilización”, refirió la concejal Linda Perdomo.

Además, la cabildante criticó la solicitud hecha por la secretaria de Cultura, Ana María Bernal, quien solicitó a la Corporación Festival Folclórico, 20 boletas adicionales con destino al entonces presidente del cabildo, Juan Ávila.

“Es terrible que una funcionaria solicite con carta firmada, boletas para los concejales, terrible. Los concejales no tenemos corona en esta ciudad, los funcionarios no tenemos corona, que porque soy concejal entonces (...) por Dios. Doctora Ana María Bernal que usted pida boletas a nombre de los concejales me parece una irresponsabilidad de parte suya, nadie la ha mandado y no sé si los concejales las enviaron a pedir boletas”, cuestionó.

No se utlizaron

Bernal confirmó que hizo la solicitud por solicitud del Presidente del Concejo. Sin embargo, las mismas no fueron empleadas.

“Pedí 20 boletas para los concejales por solicitud, en ese momento del presidente que quería la posibilidad de tener unas boletas de más. A las 7:40 las pedí y el doctor Roberto Manjarrés me dijo ‘que esperara un momento que todavía no las había podido conseguir, y que te las dejo más adelante en la corporación; pasó un compañero secretario y las recogió. Pero esas boletas no se utilizaron.

Y agregó: “fue en ejercicio de poder brindar a los concejales la posibilidad de asistir con sus familias, porque las dos boletas que se habían entregado por protocolo no eran suficientes. Sencillamente no se utilizaron e incluso recibí llamadas de algunos que tenían su boleta y que no pudieron entrar porque había sobrecupo”.