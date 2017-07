Secrecultura liquidará el convenio de alumbrado navideño con observaciones

El director Ejecutivo de la Corporación Festival Folclórico, Roberto Manjarrés, criticó la falta de experiencia de Ana María Bernal, que ha conllevado a dilatar el finiquito del proceso.

21 Jul 2017 - 3:01am

La secretaria de Cultura, Turismo y Comercio, Ana María Bernal, informó que el convenio suscrito con la Corporación Festival Folclórico para el alumbrado navideño se liquidará con salvedades y se espera sea en el marco de una negociación con la entidad.

Sin embargo, Bernal Cortés indicó que “si la Corporación no acepta, en efecto tendrá que hacerse unilateral y esto tiene un tipo de trámite diferente frente al Municipio, pero por lo menos nosotros esperamos que sea bilateral”.

La funcionaria no precisó el tiempo para finiquitar el convenio, pero, como le contó a EL NUEVO DÍA, será reconocido el pago del 30% del valor total del convenio, pese a que el Municipio desembolsó el 50 por ciento durante la ejecución del mismo.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Corporación, Roberto Manjarrés, explicó que probablemente entre el martes y el miércoles de la próxima semana se firme el documento.

No obstante, Manjarrés argumentó que el valor total del convenio debe ser reconocido porque se ha hecho entrega de todos los soportes. “Infortunadamente”, según él, la Secretaría de Cultura ha venido requiriendo de documentos que se han allegado con anterioridad, lo que da largas al asunto.

Manajarrés agregó que tiene claridad de que a la funcionaria le faltó experticia para supervisar el convenio y verificar en el momento de ejecución las tareas desarrolladas.

“La secretaria Ana María no ha querido entender y es que el convenio ya debió haberlo liquidado. No de mala fe, porque de pronto no es malintencionada, pero por su falta de experiencia y conocimiento se llegó adonde estamos en este momento, porque, obvio, usted sabe lo que implica que a usted le hablen de demandas y de que se va para la cárcel”, expuso.

Manjarrés indicó también que le ha recomendado a la funcionaria no dejarse “contaminar” por ese tipo de comentarios.

“No existen presiones”

El directivo negó tener conocimiento de las presiones denunciadas por Bernal por funcionarios de la Alcaldía de Ibagué dirigidas a liquidar el convenio. Según añadió, de lo que sí conoce “es que le han comentado y la han invitado a que ella termine este proceso”.

“Nosotros tenemos clarito que si la Secretaria de Cultura hubiera recibido presiones, creo que ella ya no estaría en la Secretaría de Cultura. Al contrario, lo que sí le han advertido es que ella ya está en hora de que, por favor, haga esa liquidación, porque puede incurrir en algunos errores que la pueden perjudicar a ella”, hizo énfasis.

El pasado 15 de junio, cuando estaba en debate de control político en el Concejo debido a la organización de las fiestas, Bernal fue abordada afuera de la sede del Concejo por una funcionaria de la Administración, quien le exigió en tono airado la liquidación del convenio de alumbrado navideño.

Con respecto al incidente, Manjarrés expuso que quizá la funcionaria tergiversó la información.

“A veces a usted lo cogen en un espacio donde ha salido de una reunión y yo le digo a usted algo en un momento caliente y la gente dice que están haciendo presión. No, de pronto que si alguien se le arrima a ella que está dentro de ese entorno y le dice ‘Ana María, mire, por favor, necesitamos que usted termine esto rápido, de pronto se tergiversa la información. Pero estoy totalmente seguro de que no ha habido presión de ningún ente de la Alcaldía ni nada para presionarla, como de pronto se ha querido decir”.

“No sé de luces, yo no sé de electricidad, yo no sé de cables”, responde Bernal

La secretaria de Cultura, Ana María Bernal, dio respuesta de esta manera a quienes la señalan por su falta de experiencia para ejercer la supervisión del convenio.

“En efecto yo desde siempre lo dije: ‘No sé de luces, yo no sé de electricidad, yo no sé de cables, entonces si hay algo de inexperiencia en el desarrollo de la supervisión, se debe a que, en efecto, desde un principio consideré que no era idónea y lo planteé. Sin embargo, en un ejercicio de cumplir con mi deber, y dado que era la Secretaría ejecutora, decidí continuar con la supervisión”, replicó la funcionaria.

Bernal reconoció que pese al ejercicio “riguroso y juicioso” que ha venido ejerciendo ha tenido tropiezos, al igual que la Corporación que también ha tenido algunas fallas en cuanto a la supervisión que debió ejercer con los respectivos proveedores.

Dato

Con respecto a la posible demanda de Moriah Company a la Corporación Festival Folclórico, Roberto Manjarrés indicó que las empresas entendieron que no se está tratando de no pagarles, sino que ha sido por una tramitomanía que se ha salido de las manos de la Corporación, y que está en las manos de la Secretaría de Cultura dar un término al convenio.

Frase

"Me da pena decirlo, pero infortunadamente se ha llegado a este término porque la doctora Ana María ha estado inquieta porque se ha dejado y se lo he dicho: ‘No se deje contaminar porque le dicen esto está mal hecho o esto tenía que haberlo hecho así’", Roberto Manjarrés.