El lote en el que se defrauda al Ibal y salpica a una concejal

Al parecer, el inmueble vincula a familiares de la concejal de Alianza Verde, Linda Perdomo. El Ibal confirmó que los cinco locales ubicados en la calle 19 entre las carreras Tercera y Cuarta le adeudan $89 millones.

23 Jul 2017 - 3:01am

A través de un mensaje de WhatsApp el contralor (e) de Ibagué, Diego Visash, envió ayer una información que le había sido remitida y en que se denuncia un fraude de agua en una propiedad de la calle 19 entre las carreras Tercera y Cuarta.

El mensaje dice: “Este es un contrabando de agua que encontramos en la 19 entre Tercera y Cuarta, frente a la caseta donde hacen llaves”.

Y el segundo mensaje reza: “Dueña María Nohemí, abuela de Linda Perdomo, la concejal, y es la que cobra los arriendos de los cinco locales y cada uno debe 10 años de agua y ahora el fraude”.

El mensaje reenviado a Visash y filtrado a través de la red social termina con una aclaración del funcionario: “Esto me lo envió un ciudanado: no sé si sea cierto, lo dejo para su valoración y verificación”.

La persona que le envió la información le pide la reserva de la fuente y asegura que es una primicia.

EL NUEVO DÍA se comunicó con la cabildante, quien negó ser dueña de esa propiedad o de alguna de sus hermanas. Sin embargo, reconoció que ella y sus familiares tienen propiedades cercanas a este sector, pero no la que es materia de controversia.

“No tengo absolutamente nada que ver, pueden mirar con las direcciones quiénes son los dueños. Sí tenemos unas propiedades ahí cercanas y varias propiedades en la 17, pero esa no está a nombre mío y ni siquiera al de mis hermanas, como para decir que está a nombre de ellas”, precisó.

Así mismo, señaló que esa propiedad está en un proceso judicial desde hace varios años y “es administrada por un ente gubernamental”.

Con respecto a si el inmueble tiene relación con su abuela, Perdomo indicó que no es cierto, debido a que ella murió hace 70 años cuando su madre (q.e.p.d.) tenía dos años.

EL NUEVO DÍA consultó al gerente (e) del Ibal, José Alberto Girón, quien confirmó que la propiedad no solo pertenece a la señora María Nohemí Ramírez, sino que, además, tenía conexión fraudulenta a la red de acueducto.

“Estos son los operativos que estamos realizando en el centro de la ciudad. Esta matrícula corresponde a una señora de nombre María Nohemí Ramírez, con matrícula No. 0013815”.

De acuerdo con el directivo, el inmueble tiene una cartera de largo plazo con la empresa y a la fecha este local y tres más tienen el servicio estando cortados. Los locales obedecen a una ferretería, una colchonería y un negocio de llaves.

“Deben entre las cinco matrículas 89 millones de pesos. Un solo local al que se le hizó el corte de nuevo debe 22 millones de pesos. Estos locales aglutinan el antiguo hotel llamado La Esperanza”, dijo Girón.

“La ha cogido contra mí”

La Concejal considera que el Contralor (e) “se está extralimitando de funciones” y ha vuelto tema personal las críticas que le ha hecho por su gestión desde el Concejo de Ibagué.

“Me parece tenaz lo malintencionado del Contralor, además porque independientemente de lo que eso sea no sé si hacen fradue o no, es el Ibal el que lo debe determinar, y no tengo idea si pagan o no pagan, pero tampoco le corresponde al Contralor, porque la función de él no es mirar si una persona paga o no paga impuestos, si paga o no paga servicios públicos”, cuestionó Perdomo.

Así mismo, argumentó que “el odio que siente hacia mí lo está haciendo cometer equivocaciones.

“Obviamente el señor la ha cogido contra mí y a buscarme hasta lo que no tengo. Yo de él he sido muy crítica, porque me parece y lo he dicho permanentemente, el señor no cumple con los requisitos para ser Contralor de la ciudad. Para mí es un error esa designación que se hizo como funcionario encargado”, replicó.

Con respecto a si entablará denuncia contra el Contralor (e), la Concejal expuso que espera que el funcionario haga la denuncia formal y tenga pruebas, ya que no es entendible “por qué el contralor está filtrando cosas en contra de una concejal y que ha sido tan crítica con la función de él”.

“La encargada de esto es la hermana, Fanny Perdomo”

EL NUEVO DÍA se entrevistó con Arturo Ortiz, quien paga arriendo en uno de los locales del edificio ubicado en la calle 19 entre carreras Tercera y Cuarta.

Según el comerciante, el predio perteneció a María Nohemí Ramírez, quien murió y era familiar de la concejal Perdomo. Según lo narrado, el predio fue objeto de repartición.

Así mismo, precisó que a quienes él y los otros comerciantes pagan el arriendo es a Fanny Perdomo, hermana de la Concejal.

“En estos momentos ellos hicieron repartición, porque esto estuvo confiscado hace como 10 años. Esto eran unos hoteles, pero la doctora Linda no tiene nada que ver con esto, ella no nos cobra, aquí la que nos cobra es la doctora Fanny, la hermana de Linda”, dijo Ortiz.

Así mismo, explicó que hasta donde tenía conocimiento, la familia ganó un pleito por este predio que fue materia de incautación. Sin embargo, aseguró que tienen una demanda por “brazos caídos”, debido a que no pueden trabajar y no pueden recibir dineros del hotel, que está desocupado.

Dato

El gerente (e) del Ibal, José Alberto Girón, indicó que por ley su deber es denunciar a la propietaria y/o arrendadores ante la Fiscalía General de la Nación, por defraudación de fluidos.