La negativa de Fonade para avalar obras en el San José

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo espera que Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) valide las obras ejecutadas por el Consorcio CS San José 2015 en la institución educativa San José, que van a completar dos años suspendidas.

23 Jul 2017 - 3:01am

El contrato, cuyo propósito consistía en la construcción de cuatro aulas educativas, fue adjudicado el 30 de septiembre de 2015 con un plazo de ejecución de tres meses, pero en noviembre de ese mismo año fue suspendido a petición de Fonade.

El fondo financiero dispuso de la totalidad de los recursos, que ascienden a los 465 millones de pesos.

Según Jaramillo Martínez, Fonade ordenó suspender la ejecución del contrato debido a que la anterior Administración incumplió con una serie de requisitos al momento de licitar y adjudicar el proceso.

También aseveró el Alcalde que al iniciar el presente periodo de gobierno, se encontró que la interventoría no había sido contratada, pese a que el consorcio alcanzó a ejecutar obras por un valor de 140 millones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, en 2016 se llevó a cabo diversas visitas a Fonade, para que asignara la interventoría. Finalmente se contrató en noviembre del año pasado, pero a pesar de la insistencia de que se valide lo ejecutado, no ha sido posible.

“Hemos gastado todo este año pidiéndole a Fonade y al interventor que valore esa obra y pague y el señor se ha rehusado. Vinieron en febrero, pero no lo hicieron, y cambiaron otra vez el interventor. Volví a insistir en Fonade para que vengan y solucionen ese problema, o si no, liquidar el contrato y mirar cómo le pagamos a un señor que ya va para dos años que invirtió 140 millones”, aseveró el Alcalde.

La Administración hizo entrega a Fonade de los documentos del contrato -según Jaramillo- que se han allegado en reiteradas ocasiones, y se está a la espera que sean avalados para cancelar al contratista y poder reiniciar el contrato.

Menos aulas

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo añadió que debido al retraso que ha tenido el contrato y el ajuste que se debe dar a los precios de los materiales ya no se van construir las cuatro aulas pactadas en el contrato, sino tres.

“El colegio San José está fregado y nosotros paralizados, queriendo solucionar nosotros el problema, pero no hemos podido, porque no podemos tocar esas obras. Eso es lo que la gente no entiende y es lo mismo que sucede con los escenarios deportivos”, repuso el mandatario.

Según él, muchos de los contratos heredados de la administración del alcalde Luis H. Rodríguez ha tenido que ser replanteado o liquidado, en razón de las fallas registradas en la contratación de los mismos.

“Hemos tenido que hacer lo mismo con absolutamente todos los contratos que nos dejó la Administración anterior y no hay uno con los que no hayamos tenido problemas, y muchos nos ha tocado que liquidarlos”, agregó.

El Alcalde denunció que por “negligencia y los problemas que se generaron en la anterior Administración”, el Municipio perdió con Fonade más de mil millones para ejecutar obras en el acueducto de Buenos Aires.

Dato

La secretaria de Tránsito de entonces, Martha Pilonietta, como ordenadora del gasto, suscribió el contrato 2682 con el consorcio CS San José 2015, cuyo representante es Pedro Germán Contreras.

Dato

Las obras para la construcción de cuatro aulas en la institución Educativa de la Sexta etapa del barrio Jordán van a completar dos años suspendidas, debido a las trabas de Fonade para avalar las obras adelantadas en 2015.