Extorsionan a los vendedores informales por el espacio público

El director de Espacio Público y Control Urbano, Carlos Hoyos, dio a conocer que algunos vendedores informales de la calle 60 y al igual que de sectores del Centro son objeto de extorsiones por el uso del espacio público.

24 Jul 2017 - 3:01am

“El llamado es directo: no coman cuento, nadie tiene por qué cobrarles a ustedes por el espacio público”, enfatizó Hoyos.

De acuerdo con el funcionario, la meta de la Administración es formalizarlos, “para que no tengan que estar sometidos a estas extorsiones que llevan a cabo esas mafias. Son tan descarados que les dicen: ‘Si no nos pagan, lo sacamos de acá’ ellos no tienen la potestad de sacar a nadie”, precisó el funcionario.

El directivo tambien mencionó que las sumas que son cobradas ilegalmente oscilarían entre los 50 mil y dos millones, en específico en cercanías a la calle 14.

Hoyos aseguró que ya se tiene identificadas a algunas de estas mafias, pero las personas, algunas veces por miedo, no denuncian.

Según la Dirección de Espacio Público, estas mafias están operando en el Centro, en la ‘milla de oro’, o el sector de la calle 60, y algunas zonas del Jordán.

“Tenemos unas cuatro mafias que les cobran a los comerciantes y hasta los carnetizan. Es una cosa aterradora y da mucho pesar el que se aprovechen de los menos favorecidos”, explicó Carlos Hoyos.