En vilo 100 estudiantes de Universidad Humana

El concejal William Rosas denunció que debido a la falta de convenios suscritos con algunas universidades y la Secretaría de Educación de Ibagué, el programa Universidad Humana no ha dado inicio y ha dejado en vilo a algunos estudiantes de carreras técnicas.

26 Jul 2017 - 3:01am

“Efectivamente los estudiantes me han llamado, he hablado con la persona encargada del programa, con las diferentes universidades, cada uno tiene su punto de vista, no hay un entendimiento y los perjudicados son los alumnos”.

La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, confirmó que existen inconvenientes con tres universidades: Universidad Remington, Universidad de Ibagué y principalmente con la Cun.

“A pesar de que se les hizo los requerimientos y tenido reuniones para que nos entreguen los informes, las propuestas económicas y técnicas para la firma de los convenios han sido muy difíciles”, mencionó Aguilar.

La funcionaria destacó que hoy se sostendrá una reunión con la Dirección de Contratación y las universidades porque se tienen que dirimir unos hallazgos con respecto a algunas diferencias que se han encontrado en la ejecución de convenios anteriores y a los que se tiene que dar respuesta a la Contraloría para proceder a suscribir nuevos contratos.

Así mismo, se destacó que los estudiantes que están en vilo son alrededor de 100, pero la Alcaldía garantizará la culminación del ciclo técnico y tecnológico a los beneficiarios del programa. En este momento hay convenio con la Unad y la Universidad del Tolima.