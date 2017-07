Tres instituciones educativas en riesgo de deslizamiento

El Grupo de Atención y Prevención de Desastres (Gpad) allegó a la Secretaría de Educación el informe técnico del estado en que se encuentra la infraestructura de tres instituciones educativas: Laureles, Aurora y San Cristóbal y que presentan graves daños y que pueden poner en riesgo a menores y docentes.

28 Jul 2017 - 3:01am

En el caso de la institución educativa Laureles (sede rural), el Gpad conceptuó que el muro de contención construido para evitar la erosión del talud se encuentra en parte colapsado debido a la erosión ocasionada por el río Cocora, lo cual genera problemas de inestabilidad del terreno y ocasionando deslizamientos y movimientos en remoción en masa.

Así mismo, señala que se presentan fisuras y grietas en el piso del patio y desplazamiento del suelo incrementando la inestabilidad del terreno.

“De presentarse un deslizamiento del terreno, dependiendo de su magnitud, podría afectar las bases y la estructura en general de la institución educativa, poniendo en riesgo a los estudiantes y docentes”, precisa el Gpad.

A esta, asisten 117 estudiantes y laboran ocho docentes y la rectora. El informe detalla que la parte posterior de la institución educativa en la actualidad se encuentra en riesgo alto y se debe monitorear a diario cualquier cambio en la estructura de la edificación por parte del personal directivo e informar al Gpad.

Así mismo, recomienda no ingresar a la zona del patio, parque, ni el uso de los baños, debido al riesgo de deslizamiento del terreno.

En el caso de la sede Aurora - Los Cauchos, la ingeniera Luisa Fernanda Vanegas en visita el pasado 28 de junio de este año precisa que se requiere intervención inmediata ya que la cocina no cuenta con los mínimos para una adecuada salubridad, la cubierta está en riesgo de colapso, la construcción no tiene bases sólidas para instalar una cubierta metálica y recomienda reforzar o hacer una construcción nueva.

En la institución educativa Antonio Nariño, sede San Cristóbal, se recomienda construir un muro de contención en la parte trasera de la misma con el fin de contener el talud erosionado.

Hay que agilizar

El concejal Harold Lopera, aunque reconoció que la Secretaría de Educación a través de una cooperativa adelanta la estructuración de un proceso de menor cuantía para realizar la intervención de estas instituciones, el Municipio debe avanzar en la legalización de los predios que permitan la inversión de recursos del orden municipal.



“A partir del próximo año las cooperativas no podrán invertir en infraestructura educativa debido a la reforma tributaria, es importante reconocer las condiciones que muchas instituciones educativas tienen en deterioro en su infraestructura y algunas que se encuentran en alto riesgo. Es necesario la inversión y si no la pueden hacer las cooperativas tendrá que hacerla el municipio y es imperativo que se haga la titulación del predio”.



Según Lopera, desde octubre del año pasado a la fecha no ha sido posible que el Municipio muestre avances para la ejecución de las obras en las instituciones que registran alto riesgo.



Reconoce que existe un cronograma de trabajo para hacer las visitas y levantamientos topográficos, pero se debe dar mayor celeridad y prioridad a estas sedes.



La Secretaría de Educación delegó una comisión para realizar levantamientos topográficos en 21 sedes educativas propiedad de la Gestora Urbana para realizar la cesión gratuita al Municipio y 18 se encuentran en la Oficina Jurídica en proceso de escrituración.