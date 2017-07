“Que a mí no me vengan a torear”, Jaramillo a Barreto

El Alcalde dijo no querer tener problemas con el Gobernador, pero solo pide respeto por las competencias y los espacios.

29 Jul 2017 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en el marco de la rendición de cuentas efectuada ayer en la plaza de Bolívar, envió un mensaje al gobernador, Óscar Barreto, donde le sugirió ‘ponerse de acuerdo para no pisarse las mangueras’.

Jaramillo expresó que Barreto debe entender qué le corresponde hacer y mantener cada uno sus competencias.

“A él no le corresponde estar haciendo juegos comunales, él lo que tiene que hacer es alimentar las ligas, ese deporte de alto nivel, pero las ligas están calladitas, por qué no dicen nada cuando ven que se están gastando la plata en hacer politiquería en los barrios”, cuestionó el Alcalde.

Argumentó que lo que se hace por parte del ente territorial es reducir las partidas al deporte competitivo.

Así mismo, le recordó que si desea invertir en Ibagué tiene disponible la zona rural y, la Administración está dispuesta a suscribir convenios para que la inversión sea conjunta.

“Si quiere invertir en la ciudad hagamos un convenio y trabajamos juntos, pero no me van a pasar por encima porque soy el Alcalde de la ciudad”.

Y agregó “que a mí no me vengan a torear, yo soy bueno por las buenas pero también me gustan las corridas bravas”.

Sin embargo, Jaramillo insistió en que su intención no es tener problemas con el Gobernador, por el contrario, pidió que los diálogos se adelanten con el secretario de Gobierno, Ricardo Orozco, ya que al secretario de Infraestructura, Andrés Fabián Hurtado “le gusta la bronca” .

“Con el Secretario de Gobierno uno sí puede hablar, con él sí me entiendo, que manden a Orozco”, dijo.

El Alcalde destacó entre sus logros el nuevo convenio por $7.000 millones con el Ejército para intervenir 60 vías de barrios, la reparación y mantenimiento de 104 mil metros cuadrados de malla vial y los $60 mil millones en infraestructura educativa.