Revisar critica al Imdri por supuesta demora en un proceso de los Juegos

La Red de Veedurías del Tolima considera que el Instituto no ha requerido a tiempo al contratista del Parque Deportivo a fin de recuperar dineros. El Imdri aseguró que es un cuestionamiento malintencionado.

31 Jul 2017 - 3:01am

La Red de Veedurías del Tolima, Revisar, cuestionó al Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Ibagué, Imdri, por no hacer efectiva la cláusula penal que contemplaba el contrato para la construcción y remodelación de los escenarios del Parque Deportivo, obra que estuvo a cargo de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué.

La crítica ocurrió un día después de que el Instituto ordenara a la firma un pago por 14 mil 210 millones de pesos, por el mal manejo del anticipo para la construcción de dichos escenarios.

“Vencido el término del plazo (del contrato), lo que aplica es hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria que contempla el contrato, la cual es Ley para las partes.

Al respecto, se presentaron los respectivos informes para que el Imdri hiciera efectiva esta cláusula al contratista de obra, lo cual a la fecha ni se ha requerido al contratista, ni mucho menos instalada la audiencia para hacer efectiva esta cláusula”, indicó la Red.

Vale recordar que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.

Además y según Revisar, en la audiencia del pasado viernes, la Unión Temporal no recibió una sanción, pues solo se trata de la póliza en la cual la entidad aseguradora debe actuar como garante de la devolución de los dineros entregados a dicho contratista en calidad de anticipo, dinero que fue mal invertidos, no legalizado no amortizados ni soportados en debida forma

“Nos queda la duda de los intereses de estos dineros en poder del contratista por tanto tiempo (aproximadamente dos años) y hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución de los dineros”, aseguró.

“Es un comentario malintencionado”

El abogado del Imdri, Rodolfo Salas, dijo que sí se trató de una sanción al contratista porque se declaró el incumplimiento en la inversión del anticipo y este pudo interponer un recurso de reposición. Y agregó que la cláusula penal se hará efectiva una vez se supere esta etapa de proceso.

“Es una sanción, para hacer efectiva una cláusula penal primero debo sancionarlos y declarar el incumplimiento.

“Prácticamente hemos sancionado a todos los contratistas, no entiendo esas palabras de Revisar”, dijo el funcionario.

Luego aseguró que el Imdri es una entidad que solo cuenta con siete funcionarios de planta y por lo tanto, no posee la capacidad para adelantar varios procesos, los cuales requieren de un análisis técnico, jurídico y financiero muy riguroso.

Pese a estas limitaciones, Salas destacó que “pocas entidades han sancionado por más de 14 mil millones de pesos (...) me parece que eso tiene la intención de opacar una sanción de las más grandes que se ha impuesto hasta ahora en el país, ni siquiera en el marco del Túnel de la Línea se ha sancionado a un contratista de esta manera”.

Para el abogado, se trata de un comentario malintencionado debido a que “el Imdri ya recuperó más de dos mil millones de pesos, ningún ente de control a recuperado ni 100 pesos”.