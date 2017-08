“Si se liquida el convenio, el proyecto San Gabriel no podría continuar”, Gestora

La gerente de la Gestora Urbana, Sandra Meneses, solicita al Departamento remitir los informes de la supervisión que debió adelantar la Gobernación al convenio y donde se demuestre que el Municipio ha incumplido para determinar si se liquida o no el convenio.

5 Ago 2017 - 3:01am

El proyecto de vivienda del Portal de San Gabriel sigue en veremos y la decisión de la Gobernación del Tolima de liquidar el convenio con la Gestora Urbana, amenaza con dejar el proyecto sepultado o en los cimientos, como se encuentran las obras de urbanismo que completan tres años suspendidas.

La gerente de la Gestora urbana, Sandra Meses, recordó que existen 150 resoluciones de subsidios firmadas que comprometen 969 millones de los mil 880 aportados por el Departamento y que beneficia a periodistas y funcionarios de la ciudad.

“Si ellos deciden liquidar el convenio ya sea bilateral o unilateralmente, el proyecto San Gabriel no podría continuar, toda vez que aportan mil 830 millones de pesos y esos recursos van dirigidos directamente hacia las personas favorecidas. De hecho, hay 159 resoluciones de subsidio firmadas por la Gestora Urbana por valor de 969 millones de pesos que prácticamente es el 59 por ciento de los recursos que aporta la Gobernación del Tolima”, expresó Meneses.

Lea:--->Gobernación liquidará convenio para obras del Portal de San Gabriel

De liquidarse el convenio, la Gestora Urbana deberá reintegrar a la Gobernación del Tolima los dineros que no han sido invertidos y los que no gozan de soporte.

Según la funcionaria, antes de liquidar “tenemos que verificar exactamente qué es lo que se ha ejecutado, mirar qué vamos hacer con estas resoluciones, qué va hacer la Gobernación con estas resoluciones y crearíamos, pienso yo, un problema mayúsculo alrededor de todos estos usuarios”, replicó.

Meneses desmintió al secretario de Infraestructura del Tolima, Andrés Fabián Hurtado, quien sostuvo que la Gestora Urbana ha incumplido con las cláusulas del convenio, la construcción de los apartamentos y el peritaje. Por estos motivos, la decisión es declarar el incumplimiento y liquidar el convenio.

“Con respecto a lo que dice el ingeniero Hurtado de que la Gestora Urbana no ha cumplido, no es cierto”, puntualizó.

Precisó que desde mayo cuando se iniciaron las mesas de trabajo, se pactó la realización del peritazgo de forma conjunta toda vez que efectivamente la Sociedad Colombiana de Ingenieros cobraría una suma “exhorbitante” por adelantar el estudio.

De igual manera, Meneses puntualizó que fue la Gobernación del Tolima la que se comprometió a facilitar la comisión topográfica y aunque se pactó fecha para adelantar la evaluación en el predio con el supervisor del convenio por parte de la Gestora Urbana, Fernando González, la Administración departamental incumplió porque la cuadrilla se encontraba en varios municipios atendiendo los desastres de la ola invernal.

Pero, según Meneses “con gran sorpresa después encontramos que simplemente aparecieron en el lote sin mediar con el supervisor del convenio de la Gestora Urbana para poder hacer una visita conjunta y que ellos pudieran hacer el trabajo correcto de topografía”.

De acuerdo con la funcionaria, el propósito de las mesas era salvar el convenio y aunque el lunes se envió un correo a Hurtado para adelantar otra reunión, la petición fue rechaza bajo el argumento que “no estaban interesados” en continuar.

El lío de los dineros

Sandra Meneses reconoció que el aporte hecho por la Gobernación del Tolima es para la entrega de subsidios y que se encuentra en la fiducia del proyecto, contrario a lo que se ha publicado y dicho a través de medios de comunicación y que habían sido direccionados a la consecución de las obras de urbanismo.

END: Se ha dicho que los aportes hechos por el Departamento se destinaron a la ejecución de las obras, ¿eso es cierto?

SM: De esos recursos se han firmado 159 resoluciones de subsidio, porque los recursos están para subsidios, pero para poder iniciar el proceso de construcción del proyecto debemos tener el lote urbanizado que es el primer punto en el que andamos y estamos empantanados.

END: Eso quiere decir que...

SM: Los recursos se le aplicarán a las personas como subsidios de acuerdo con las resoluciones firmadas.

END: ¿Y dónde están los recursos?

SM: Los recursos están en una fiducia al igual que el lote, porque tenía que pasarse al patrimonio autónomo que se constituyó entre el socio constructor y la Gestora Urbana, pero el predio sigue siendo de la Gestora Urbana.

El convenio está vencido

El supervisor del contrato por parte de la Gestora Urbana, Fernando González Roa, expresó que el convenio entre la Gestora Urbana y la Gobernación del Tolima venció en 2015, por esto sí hay que entrar a liquidarse.

“El convenio carece en este momento de toda fuerza jurídica, porque en agosto u octubre de 2015 venció y no le hicieron ninguna prórroga a pesar de que existe el oficio en la cual la Gestora Urbana solicitó la prórroga del convenio y no hemos tenido respuesta por parte de la Gobernación”, dijo.

Sin embargo, González argumenta que es muy distinto a que se prevea declarar un incumplimiento.

“Si eso llega a ser así, hay que entrar a hacer un proceso donde nos tienen que entrar a demostrar que las obras no se han ejecutado y no se han hecho. Tenemos 159 resoluciones con aproximadamente 970 millones adjudicados, el trabajo se ha hecho. El informe del interventor del contrato nos habla de que hay cerca de un 80% de ejecución de obra por ende, con todos estos porcentajes no podemos llegar a hablar de que hay un incumplimiento. Las obras se han hecho y las obras están ahí, que no se ven en la construcción de edificios, pero las obras de vivienda no se pueden hacer hasta que el urbanismo no se encuentre ejecutado”, explicó el contratista.

Y agregó que como los dineros fueron destinados para subsidios y las obras de urbanismo están ejecutadas en un 80 por ciento, de efectuarse el incumplimiento los recursos a reintegrar corresponderían al 20 por ciento del total, es decir, 360 millones de pesos aproximadamente.

La supervisión de la Gobernación

La gerente de la Gestora Urbana, Sandra Meneses, mencionó que en el marco del convenio interadministrativo 0680 de 2014 se estableció que la Gobernación del Tolima debería ejercer una supervisión para la correcta ejecución de los recursos girados.

“Me gustaría conocer el informe de supervisión y sobre ese informe revisar si realmente la Gestora Urbana ha incumplido y, segundo, si hay que hacer la liquidación o no”, puntualizó.

La directiva concluyó que el constructor está en la disposición de continuar con el proyecto una vez se superen los temas jurídicos para proceder a tramitar la nueva licencia de construcción y que no vaya en contravía del nuevo POT.

Dato

El periodista Jorge Eliécer Barahona dice que el lote fue trasladado a perpetuidad a la Constructora Ávila.