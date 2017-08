Gobernación invertirá en programa de alimentación en barrios vulnerables

Un nuevo desencuentro entre la Gobernación y la Alcaldía surge con la inversión social que realizará el departamento en siete barrios vulnerables y que se sumaría a la tensión por los permisos para pavimentación de vías.

10 Ago 2017 - 3:01am

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, insiste en continuar en sus visitas a las comunas de Ibagué y en donde se compromete con inversión. Este sábado socializará en la comuna Siete, el programa de seguridad alimentaria que beneficiará a 500 familias de los barrios Calucaima, Ceibita, Álamos, Protecho, Territorio de Paz, Nazaret, y Modelia.

La inversión del Departamento será de 945 millones 862 mil pesos e incluirá a las madres gestantes, en lactancia y menores de cinco años.

Aún no hay claridad cómo operará el programa, pero el primer paso será llevar a cabo la caracterización de la población para determinar sus necesidades. La Fundación Solidaridad por Colombia será el operador.

Contrario a lo que podría esperarse ante el cruce de comentarios de Barreto y el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y que se han avivado en los últimos días, ayer el mandatario local no solo destacó el desarrollo de la iniciativa, sino que avaló la misma.

“En lo que a nosotros respecta, no tenemos ningún inconveniente para que se hagan estos ejercicios, porque fortalecen el modelo de atención integral en salud que nosotros estamos adelantando en la zona veredal y en barrios como Nazareth I y II, La Ceibita, Chicó, Modelia I y II, y sectores importantes como Álamos y barrios como Protecho”, dijo.

Sin embargo, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en que “siempre debe tenerse en cuenta cuáles son las funciones de la Alcaldía y cuáles son de la Gobernación”.

“Por ejemplo, uno de lo temas fundamentales de los cuales se están quejando todos los diferentes municipios es la falta de atención que se le está prestando al PAE (programa de alimentación escolar)”, acotó el Alcalde.

De igual manera, dijo que espera que “estos temas de inversión que se están generando no sean más con intereses, ahora en vísperas electorales, de buscar réditos políticos. Cuando uno está administrando lo que menos uno debe estar pensando es en eso”, añadió.

Y las vías qué

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró que la función del departamento no es de ninguna manera pretender pavimentar las vías que son competencia del Municipio y aunque no se le ha negando, se ha insistido en que sea un trabajo conjunto.

“Las vías del municipio nos corresponde a nosotros, en un trabajo coordinado no hay inconveniente. Si el gobernador quiere ‘yo le digo venga para acá, cuánta plata tiene, cuánta plata tengo yo, cuáles son las vías que vamos a pavimentar, hacemos los estudios respectivos y trabajamos conjuntamente. Mientras no se ponga de acuerdo con nosotros no puede invertir en donde no le corresponde a él como gobernador”.

El sábado pasado el mandatario de los tolimenses dijo a los habitantes de la comuna Dos “consíganme los permisos y yo les pavimento las vías”. Razón por la cual la comunidad acordó una reunión que se llevaría a cabo a ayer para tomar medidas que permitan que el Alcalde dé su aprobación a la Administración seccional.

Al ser cuestionado por este hecho Jaramillo dijo que “ese es el juego político del señor Gobernador ‘yo si les quiero pavimentar, pero es que no me dejan’ y es que él tiene que entender que no puede pasar por encima del Alcalde”.

Sobre la posibilidad de que las comunidades realicen marchas o protestas como mecanismo de presión para que entregue los permisos, el Alcalde respondió que “si el Gobernador es el que está incitando a las marchas, pues yo también le puedo poner al gobernador marchas por incumplimientos de cosas que él debería hacer y que no hace. Pero yo no me voy a poner a incitarle a la gente y menos a nada, estoy dedicado a mi trabajo, si él está incitando a la gente con sus adeptos y su equipo de trabajo político, allá él con sus cosas”, indicó.

Es cuestión de autonomía

Jaramillo recordó que en el marco de sus competencias adelanta la pavimentación de varias vías a través del Ejército, la Secretaría de Infraestructura y próximamente con la APP Gica para intervenir cinco kilómetros de vías urbanas.

“Nosotros somos una entidad, una unidad. A él no lo nombraron Alcalde de Ibagué, a él lo nombraron Gobernador del Departamento, él no es un reyezuelo para imponer a los alcaldes, yo no soy de los alcaldes que él tiene chantajeados y que les da temor porque entonces no les da plata, nosotros tenemos nuestra propia autonomía. Los otros alcaldes se asustan porque de pronto necesitan que los ayuden con algo, Ibagué tiene una autonomía y un alcalde que va hacer lo que le corresponde”, reiteró Jaramillo.

“El Minminas se puede revolcar”

Según el mandatario local, ha hecho y continuará en el ejercicio de hacer respetar el Municipio ante cualquier situación e incluso de los intereses expresados por el mismo presidente Juan Manuel Santos, a quien ha acompañado y defendido en el marco del proceso de paz.

“Le dijimos señor Presidente, señor Ministro de Minas: aquí no queremos minería, porque somos autónomos, porque la Constitución nos permite a nosotros ser autónomos para decidir en el uso del suelo y el subsuelo. Ya lo aprobó el concejo y decidió que no hay minería contaminante a cielo abierto en Ibagué. “Eso es una decisión y así chille, se revuelque, convulsione, el señor Ministro de Minas y nos amenace, no habrá minería porque nosotros tenemos la autonomía y seguiremos teniendo autonomía sobre el Gobernador”, concluyó Jaramillo.