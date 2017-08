Exjurídica de la Alcaldía demandó a Secretario de Tránsito municipal

Hernán Silva, secretario de Tránsito, indicó que la exjurídica está ávida de protagonismo y que él no denuncia ante los medios de comunicación, sino ante las autoridades y entes judiciales, además que no tiene ningún problema con la señora.

19 Ago 2017 - 3:01am

La exjefe Jurídica de la Administración municipal, Gladys Gutiérrez Upegui, denunció al actual secretario de Tránsito, Hernán Silva, por injuria y calumnia.

Según Gutiérrez, la denuncia está debidamente soportada, ya que en diferentes ocasiones el Secretario hizo varias manifestaciones calumniosas e injuriosas en su contra.

Señaló que la denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y que lo que espera es que el Secretario se rectifique en sus declaraciones y que además la indemnice por todos los daños y perjuicios que le ha ocasionado.

Presuntas calumnias

La primera de las calumnias a la que se refería Gutiérrez es sobre el polémico caso del accidente de tránsito que protagonizó Sergio Andrés Loaiza, al parecer, porque se encontraba en estado de embriaguez.

Loaiza era funcionario de la administración, adscrito a la Dirección de Espacio Público.

Gutiérrez señaló en la denuncia que radicó, que fue de público conocimiento que Silva la culpó de estar junto con los agentes de la Policía, en la filtración del video que vinculaba a Loaiza. El Secretario manifestó que lo estaba persiguiendo porque ella tenía intereses en unos parqueaderos, con ello Silva habría dejado entrever a los funcionarios, que Gutiérrez realizó actos de ilegalidad y de corrupción.

La exjurídica indicó que Silva nunca entendió que de su propio despacho salió la información del posible prevaricato, sustentado en el video que se dio a conocer a la ciudadanía y que contenía el alto grado de alicoramiento en que se encontraba Loaiza al momento del accidente y del comparendo.

De igual manera, expresó que sin reparo Silva ha arremetido en contra de ella, de manera que los diferentes medios han registrado las imputaciones calumniosas e injuriosas en su contra.

Que en la publicación del 31 de julio de 2017 en el portal Cambio In, Silva la denunció de ser la responsable de una investigación que adelanta la Procuraduría Provincial en contra de él.

Se trata de una investigación preliminar por un supuesto manejo ilegal por la imposición de una multa en contra del señor Luis Vásquez Ospina.

Que en EL NUEVO DÍA, el 13 de agosto de 2017, en una nota sobre irregularidades en la contratación de personal con Infotic, Silva aseguró, “infortunadamente no estuve el año pasado y la famosa secretaria que estuvo no planeó, no hace sino hacer daños”.

De igual manera, la exjurídica recordó el episodio que sucedió 20 días antes de retirarse del encargo como Secretaria de Tránsito.

Narró que Silva habría llamado a una funcionaria, quien era la encargada del trámite de los contratos, del presupuesto, de los pagos de los contratos, de las liquidaciones, y le habría dicho que paralizara toda la actividad porque él iba a ser el Secretario de Tránsito y que él decidiría qué trasladados se hacían, a qué personal se contrataba y a quién no.

Expresó que cuando ella tuvo conocimiento del hecho inmediatamente se comunicó con Silva para pedirle el favor que no se inmiscuyera en la gestión que ella realizaba como encargada, y que cuando lo nombraran que asumiera, pero que no interfiriera en el normal funcionamiento de su administración.

Que denuncie

En el documento de la denuncia, Gutiérrez invita al Secretario a que formule las respectivas denuncias.

“Requerir al señor Hernán Silva para que en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y más como servidor púbico recurra a formular las respectivas denuncias penales, disciplinarias que a bien considere en contra de Gladys Gutiérrez Upegui y no hacer uso de los medios de comunicación solo para hacer falsas imputaciones y difamar de la suscrita, lo que desdice un funcionario público”, reza el documento.

La exjurídica también añadió: “Yo creo que también hay que ponerle freno, hay que darle una lección a estos servidores públicos porque hay que tener responsabilidad legal y constitucional”.