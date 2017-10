“Incompatibilidad en uso del suelo está afectando a los comerciantes”

El concejal Humberto Quintero aseguró que los establecimientos comerciales están siendo sellados de manera “injusta” por cuenta de los problemas de incompatibilidad en la reglamentación de uso del suelo.

23 Oct 2017 - 3:01am

Las secretarías de Gobierno y Planeación, así como las direcciones de Espacio Público, Justicia y Plan de Ordenamiento Territorial fueron citadas hoy al Concejo por el cabildante Humberto Quintero, para que den claridad sobre la reglamentación de usos de suelos. El cabildo solicitará acciones administrativas que permitan a pequeños comerciantes de la ciudad ejercer su labor sin restricciones asociadas a la destinación del terreno.

De acuerdo con Quintero, los efectos del Plan Parcial de la calle 19, adoptado a través del decreto 720 de 2002 y cuyo propósito era la renovación de buena parte de las zonas aledañas de dicho corredor vial, no han sido socializados entre la ciudadanía y los comerciantes.

“Ese Plan contempla la renovación de un área de 93 hectáreas, afecta a barrios como Las Ferias, Independiente, Inem, La Estación, El Carmen, El Arado, entre otros, así como la Terminal de Transporte. De ese Plan no se conoce mucho, pero sigue en firme y su incidencia tiene afectados a varios negocios sin que a la fecha se haya definido cómo se va a aplicar”, contó Quintero.

También explicó que debido a los cambios del uso del suelo, que tampoco han sido socializados, han surgido toda clase de inconvenientes con la ubicación y operación de establecimientos comerciales.

Según dijo, entre el acuerdo municipal 116 de 2000 y el decreto 0823, que hacen referencia al uso y la destinación del suelo, existen cambios significativos que la ciudadanía y especialmente el sector comercial desconoce.

“Ahora, en algunas partes ya no pueden operar zonas comerciales. Por ejemplo, entre las calles 19 y 21 de las carreras Primera a Octava el uso es de macroproyectos de renovación urbana, es decir, que limita la Plaza de la 21, aunque dicen que no la van a afectar. Son muchos cambios que no están socializados”, comentó el cabildante.

Con la aplicación del nuevo Código de Policía, que determina, entre otras cosas, los requisitos y procedimientos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos comerciales, han surgido inconvenientes con los viejos comerciantes.

“Existe una incompatibilidad enorme y conflictos en el uso del suelo están afectado a los comerciantes que tienen negocios en este sector. Pero hay otro elemento adicional: según la legislación, a las actividades comerciales y su ubicación se les debe respetar los derechos adquiridos. Entonces, ¿por qué vienen sellando estos negocios?”, acotó.

El problema estaría ocurriendo en diferentes puntos de la ciudad, con el agravante de que muchos de los comercios ubicados, por ejemplo, frente a instituciones educativas o iglesias, son sellados sin el debido procedimiento.

“Estos deben ser reglamentados ante el Concejo y debe darse un plazo a estar actividades para que sean reubicadas, como también hay que reglamentar a las iglesias que se abren sin ningún principio de planeación, lo que afecta a los viejos negocios”, subrayó.

Por otro lado, Quintero indicó que, pese a que los comerciantes poseen el certificado de la Cámara de Comercio de Ibagué que acredita su operación en la zona donde están ubicados, que se expidió según la información del Municipio, se continúan adelantando los sellamientos.

“¿Por qué no se respeta la confianza legítima?, ¿o es que la Cámara de Comercio no ha hecho la verificación?”, concluyó.