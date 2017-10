Lo que pasó con el préstamo de la cancha que generó un pleito entre Alcaldía y Gobernación

Un permiso para la entrega de kits tecnológicos por parte del Departamento a las JAC de la comuna 12, generó una controversia en la cual el principal protagonista fue el Alcalde.

26 Oct 2017 - 3:01am

En un enfrentamiento mediático se convirtió ayer el préstamo de la cancha de arena del barrio Ricaurte, donde la Gobernación haría entrega, en horas de la tarde, de kits tecnológicos a las juntas de acción comunal de la comuna 12.

La polémica se suscitó sobre las 11 a.m., minutos después de que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, asistiera a la actividad programada por el simulacro nacional por erupción volcánica en la estación del Sur del Cuerpo Oficial de Bomberos, contigua a la cancha de arena.

A través de un video, difundido a medios de comunicación, se ve discutir a Jaramillo con dos líderes comunales, por los permisos para la utilización del escenario deportivo.

“Si el Imdri dio el permiso no hay problema, lo que estoy pidiendo es que haya permiso, pero no me pueden estar ocupando todas las veces los espacios de la ciudad y ni siquiera piden permiso”, refirió el Alcalde.

La Gobernación había hecho el montaje de la logística para la realización del evento. La líder comunal, Nancy Alvarado, reprochó la posición del mandatario a quien acusó de “poner talanqueras” a un evento que beneficiaría la comunidad.

Otras personas y afines al Gobernador, como el concejal Carlos Portela y el asesor del Departamento, Alexánder Castro, calificaron la acción del Alcalde como un intento de “sabotaje” a las inversiones que pretende realizar Barreto en la ciudad.

¿Fue adrede?

De acuerdo con el Alcalde, la situación se registró después de hacer un recorrido de inspección a un predio ubicado entre la cancha y la sede del Cuerpo de Bomberos, y cuya titularidad se presume recae en el Municipio. Allí se prevé hacer la construcción de un parque.

“Cuando hice el recorrido, encontré que había una cantidad de sillas y estaba una carpa y pregunté qué era lo que había y me dijeron que era un evento del departamento. Luego pregunté que si habían pedido permiso”.

Según Jaramillo, la líder comunal Edy Gómez, se le acercó y le preguntó: ‘¿qué sucedía?’, a lo cual le respondió que su intención era saber si habían solicitado el permiso respectivo al Imdri.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, Jaramillo reiteró que “es importante que se entienda que cuando se ocupan espacios públicos en la ciudad, puede ser el Presidente de la República, el gobernador, (pero) todo el mundo tiene que pedir permiso, porque yo no me meto al centro de convenciones de la Gobernación, sin pedir permiso. Es más un protocolo, porque todas las veces que la Gobernación nos ha pedido juiciosamente un espacio público, nosotros se lo cedemos” reiteró el Alcalde.

¿No había permiso?

En escrito radicado a las 11:58 a.m. , la presidente de la JAC del Ricaurte, Mabel Perilla, solicitó de manera formal al Imdri el préstamo de la cancha. La comunicación tiene fecha del 24 de octubre, pero solo fue radicada ayer, día de la realización del evento.

El secretario de Infraestructura del Tolima, Andrés Fabián Hurtado, reconoció que el martes en la mañana se informó al Imdri de manera verbal del evento y en la tarde, se inició con el montaje del hangar.

“Nosotros le informamos a los funcionarios públicos del Imdri que íbamos a realizar el evento, y por tal motivo se nos remitió la autorización, nosotros no tenemos que radicar oficio, simplemente le informamos que íbamos hacer una actividad de entrega de kits tecnológicos”, precisó.

Sin embargo, Hurtado se fue lanza en ristre contra Jaramillo, y recordó que el Gobernador goza de la dignidad para realizar eventos en Ibagué y en cualquier rincón del departamento.

“Pienso que el Alcalde nuevamente se descacha con la Gobernación, sin consultar a sus funcionarios, sin consultar a nadie, tratando de perjudicar al gobernador y a los ciudadanos y eso se lo devolvió la comunidad”.

“La Gobernación nunca solicitó el permiso para el uso del escenario”

La gerente del Imdri, Diana Cepeda, indicó que “la Gobernación nunca solicitó el permiso para el uso del escenario”.

Según Cepeda, conforme a la resolución expedida para la utilización de escenarios y la realización de eventos, se estableció que debe existir un permiso y lo cual fue “pasado por alto” por parte del Departamento.

Recordó que se tienen las actas de reunión con Indeportes, donde se hizo la socialización de la resolución y se especifica que el Municipio deberá tener en cuenta los espacios que se ocuparían, siempre que se especifique el lugar, hora y fecha para que no se troque con eventos realizados por parte de la comunidad en la utilización de los escenarios deportivos.

“Lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y que se ha socializado con todas las personas que vienen utilizando escenarios deportivos, es que para realizar cualquier evento, deben hacer una solicitud al Imdri para coordinar los horarios del espacio y otorgar un permiso que permita estar en ellos. Lo que queremos evitar es que nos lleguen dos eventos a realizar en el mismo escenario y se presenten inconvenientes”.

Por su parte. el director de Espacio Público, Carlos Hoyos, recordó que quienes realicen eventos en zonas comunes, sin contar con el permiso respectivo, están incurriendo en una infracción al decreto 640 de 1937, por medio del cual se regula el uso del espacio público en el territorio colombiano.

“Los interesados deben hacer una solicitud que especifique la hora, día y lugar del evento. Hay espacios que son administrados por otras dependencias. Por ejemplo, el Imdri es el encargado de los polideportivos, por eso si alguien quiere hacer un evento debe solicitar el permiso respectivo”, dijo Hoyos.

El funcionario indicó que incluso las dependencias de la Alcaldía municipal solicitan autorizaciones para realizar eventos públicos masivos, motivo por el cual se espera que todas las entidades del orden local, departamental y nacional respeten el conducto regular para utilizar el espacio público.

“La propia Administración tramita los permisos cuando se va a realizar algún evento, y se sigue todo el protocolo correspondiente. Así nosotros podemos saber quién debe responder en caso de que se presenten daños en los escenarios del Municipio”, afirmó Hoyos.

Frase

"Para evitar suspicacias, le pedí a la Gerente del Imdri, que fuera personalmente y les entregara el permiso que nos habían solicitado de forma verbal", Guillermo Alfonso Jaramillo.