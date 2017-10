Intérpretes serán vinculados por OPS a la Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación anunció que a partir del próximo año serán contratados mediante la modalidad de prestación de servicios los docentes intérpretes para la enseñanza de los niños y niñas con discapacidad.

26 Oct 2017 - 3:01am

Según la secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, la decisión obedece al decreto expedido el 29 de agosto por parte del Ministerio de Educación, que modificó la forma de contratación de los intérpretes.

Según la funcionaria, los docentes serán vinculados en enero para que el 22, cuando inicie el calendario escolar, los estudiantes cuenten con el servicio.

“Esperamos no depender de una asociación que hemos conocido que no les paga a tiempo a los intérpretes, que no cumplen con todos los requerimientos y que no están pendientes de los mismos para la atención a la población con discapacidad”, dijo Aguilar.

La funcionaria reconoció que durante el segundo semestre, resultaron dificultades para firmar el convenio con Asortol y Asinvitol, ya que con base en el decreto 92 de 2017, ellos tenían que aportar el 30% del convenio en efectivo, pero finalmente no lo hicieron.

El Municipio realizó el proceso por convocatoria, pero se declaró desierto, pues los contratistas no allegaron propuestas.

Finalmente, se logró avanzar en el contrato con Asivintol y posteriormente con Asortol.