Concejales siguen con dudas por presunta inhabilidad de aspirantes a Personero

Camilo Delgado solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría Regional por la posible incompatibilidad, principalmente, de Efraín Hincapié para ocupar el cargo.

31 Oct 2017 - 3:01am

El Concejo escuchó y evaluó ayer a cuatro de los siete preseleccionados al cargo de Personero de Ibagué, y quien se encargará de vigilar la conducta de los funcionarios públicos y prestar asesoría en materia de derechos humanos a la ciudadanía.

La jornada de entrevistas inició con serios cuestionamientos al proceso por parte del concejal Camilo Delgado, quien pretendía que, mediante proposición, se excluyera del orden del día la realización de la entrevista. Esto con el fin de tener claridad sobre la posible inhabilidad e incompatibilidad del excontralor del Tolima, Efraín Hincapié y Yeison René Sánchez, procurador Judicial Administrativo de la ciudad.

La proposición fue apoyada por los concejales Ernesto Ortiz, Marco Tulio Quiroga, Oswaldo Rubio y los de la Alianza Verde, William Rosas y Linda Perdomo.

“Esto no se trata de dilatar, por eso mi más profundas disculpas a ustedes candidatos no solo por la efusividad y exaltación que me causa que el presidente, que yo ayudé a elegir, no quiera aplicar el reglamento interno y quiere quedar como un presidente garantista cuando todos le estamos pidiendo mayores garantías, mayor profundidad, mayor responsabilidad en esa decisión y, diciéndole, que por cuenta de ese convenio de la Esap, tenemos la obligación de determinar quién está o no inhabilitado”, criticó Delgado.

El cabildante hizo énfasis en que la decisión debería estar fundamentada, no solo en la queja de una veeduría y conceptos allegados al Concejo, sino en los organismos de control, que han estado orientando el proceso de elección desde 2015.

“Les pido excusas, en especial a usted doctor Efraín, pero entiéndame si fuera concejal y estuviera aquí sentado y tuviera que tomar la decisión después de estar siendo investigado y de fallos judiciales, estoy seguro que con su formación académica estuviera haciendo lo mismo”, puntualizó Delgado.

Sin embargo, después de un receso de 10 minutos y de consulta con algunos asesores jurídicos, Delgado retiró la proposición, ya que se pretendía cambiar de facto la resolución expedida por la mesa directiva con respecto al cronograma.

Según el presidente del Concejo, Carlos Andrés Castro, no era viable posponer la entrevista, puesto que violaría el debido proceso y no daría garantías a los concursantes del proceso.

Las dudas

A la sesión asistieron el excontralor de Ibagué, Efraín Hincapié, el procurador administrativo Judicial, Yeison René Sánchez, y los académicos Camilo Ossa y Emilio Lagos.

El excontralor departamental, Efraín Hincapié, quien es el primero en la prueba de conocimiento de Esap, reiteró en la plenaria que no se encontraba incurso en inhabilidad e incompatibilidad para ejercer cargos públicos.

El abogado Andrés Leonardo Peña Gómez, quien allegó comunicación al Concejo, manifestó que el exfuncionario presentaría un conflicto de intereses al haber suscrito contratos con la entidad que realizó el proceso de evaluación.

“La contratación previa del señor Hincapié González con la Esap, rompe el principio de igualdad de los demás aspirantes y quebranta los principios de moralidad y transparencia de la función administrativa”.

Hincapié reiteró que su vinculación fue como docente catedrático en la Esap, sede Bogotá, y no ejecutó ninguna de las obligaciones del contrato en Ibagué y el Tolima.

“Bajo la gravedad de juramento vuelvo y reitero, con el principio de la buena fe, que no me encuentro en casual de inhabilidad e incompatibilidad para ostentar eventualmente el cargo de Personero”, dijo Hincapié.

Por otra parte, el concejal Delgado, alegó que en el caso de Yeison René Sánchez, consta en la hoja de vida que ejerce en un cargo directivo y ejecuta conciliaciones administrativas.

Aunque el aspirante abandonó el recinto minutos después de terminar su entrevista, en su intervención precisó que consideraba no estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

“Actualmente funjo como Procurador Judicial Administrativo, considero que no existe inhabilidad, en la medida que es no es un cargo que ostente una autoridad jurisdiccional civil o jurídica.

“Básicamente, lo que hago es emitir conceptos, que no resultan siendo vinculantes”, puntualizó.