Ibagué contará con cuerpo de agentes de tránsito

El Concejo aprobó el proyecto 023, que incorpora 60 personas a la planta administrativa de la Alcaldía y quienes conformarán el cuerpo de agentes de Tránsito.

4 Nov 2017 - 3:01am

La plenaria del Concejo aprobó ayer en segundo debate, el acuerdo 023 que crea 61 cargos en la planta de personal del municipio y conforma el cuerpo de agentes de tránsito en la ciudad.

El proyecto le confiere facultades por 18 meses al Alcalde, para crear los cargos y adoptar la nueva estructura administrativa.

El concejal Harold Lopera, votó negativo este artículo, por considerar que es muy amplio el plazo otorgado al Ejecutivo. Su proposición fue que las facultades fueran por un año, prorrogables por parte del cabildo. La iniciativa fue hundida en votación en la plenaria.

La concejal ponente del proyecto, Linda Perdomo, propuso que se estableciera un término de 18 meses, debido a la entrada en vigencia de la ley de garantías a partir del 11 de noviembre y que se prorrogaría hasta mayo del próximo año.

Por otra parte, los concejales Jorge Bolívar y Humberto Quintero, votaron negativa la ponencia y el proyecto, en razón a que el estudio técnico que sustenta el proyecto, no cuenta con el aval del Departamento Administrativo de la Función pública.

“El único inconveniente de esta idea es que por los afanes, porque se ha notado que se tiene un afán profundo para poder aprobar este acuerdo, es que no se tuvieron en cuenta todos los elementos establecidos por el Departamento administrativo de la Función Pública, que establece las reglas y pasos que se deben de seguir para que los entes de nivel territorial y municipal puedan crear, modificar o suprimir cargos”, hizo mención el concejal Jorge Bolívar.

De acuerdo con este último, el proyecto no tuvo en cuenta la afectación presupuestal, el marco fiscal y la reglamentación del manual de funciones para los nuevos cargos.

“Se ha notado un afán para crear los cargos porque cuando se allegó el proyecto no habían pasado 24 horas, no se socializó, no se expuso y mágicamente los concejales ponentes, ya tenían la ponencia y la radicaron 24 horas después de haberse radicado el proyecto y ha sido así: un afán acelerado de cumplir los términos y aprobar en el menor tiempo posible el proyecto”, agregó Bolívar.

El proyecto prevé gastos anuales cercanos a los mil millones de pesos para el pago de la nueva nómina de personal.

El estudio fue adelantado por Orlando Rodríguez Carvajal, quien llevó a cabo el estudio para la creación de la planta temporal al interior de Infibagué y de la fusión de la USI y el hospital San Francisco.

“Considero que sí se necesitan los agentes de tránsito, pero por el afán desmesurado de la administración municipal, no hizo el estudio con todos los puntos que se debían tener en cuenta, incluso se puede correr un riesgo en el tema presupuestal, porque hay unas cargas que no quedaron bien definidas, no hay un manual de funciones y no hay un comparativo de gastos de 2016 a 2018 frente a los nuevos gastos que se le vienen la municipio”.

Bolívar añadió: “no se puede comprometer más del 65% de lo que recibe el municipio en gastos de personal y eso es algo que tampoco se tuvo en cuenta al momento de realizar el estudio. Por eso, podemos estar inmersos en posibles demandas en este acuerdo, por no cumplir con los lineamientos establecidos del Gobierno nacional”, concluyó.

Entre tanto, el secretario de Tránsito, Hernán Silva, dijo en defensa del proyecto que el estudio técnico está debidamente soportado.

“Créame que esto va firmado por mí, el día de mañana yo soy quien tendré que ir a rendir cuentas si es que el estudio se realizó de una manera que no era la debida o la forma realmente legal para este caso”, hizo énfasis Silva.