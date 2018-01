Alcaldía buscará implementar nuevo requisito para obtención de las licencias de conducción

El Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), un organismo dispuesto por el Gobierno nacional, sería implementado en Ibagué como nuevo procedimiento para adquirir la licencia.

8 Ene 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo informó que este año buscará implementar en Ibagué un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), un organismo habilitado por el Ministerio de Transporte que será competente para efectuar los exámenes teórico y práctico a conductores que tramiten su licencia.

Sin excepción, los aspirantes que deseen obtener la licencia de conducción por primera vez o la recategorización de la misma, deberán aprobar un examen que acredite su conocimiento en materia de reglamentación, cultura ciudadana y respeto por las normas de tránsito. Con este nuevo procedimiento se pretende disminuir los índices de accidentes en vías.

“Si la persona no cumple con el examen, no le tramitamos la licencia (...), no podemos seguir permitiendo que en Ibagué existan tantas muertes por accidentes de tránsito, en el que las dos terceras partes están involucradas las motos”, acotó el mandatario.

La creación del Cale se adelantaría a través de un proyecto de acuerdo ante el Concejo y depende de los requerimientos y disposiciones que establezca el Ministerio de Transporte. De acuerdo con el concejal Marco Tulio Quiroga, tras superar la formación y el curso de conducción en las academias tradicionales, el aspirante deberá acudir al Cale.

“Además, esta evaluación será supervisada, monitoreada y técnicamente vigilada por instrumentos de alta tecnología e identificación biométrica para asegurar que todos las personas cumplan el proceso”, explicó el cabildante, quien agregó que si el aspirante aprueba el examen, podrá solicitar ante la Secretaría de Transito su licencia.

Al respecto, el jefe de esta cartera en la ciudad, José Alexis Mahecha, indicó que su aplicación de este nuevo procedimiento en el orden nacional sería a partir de mayo, pero su implementación en Ibagué estaría listo en septiembre.

Según la resolución 1349, que establece la creación de los Cale, los rangos para el costo del examen para el caso de las motos oscila entre $154 mil y $198 mil y para los carros particulares entre $157 mil y $202 mil.

“Hoy, el trámite para la obtención de una licencia de conducción, no solamente es fácil sino que muchas veces se puede obtener sin el cumplimiento de los requisitos legales, esto tiene cambiar porque están muriendo miles de colombianos en las vías públicas”, aseguró hace unos meses Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Dato

El aspirante deberá someterse a un examen compuesto por 30 preguntas, y si aprueba el 80%, pasará a la evaluación práctica.