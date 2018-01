Gestora Urbana dice que embrollo de Portal de San Gabriel fue heredado desde ‘Chucho’ Botero

Sandra Meneses, gerente de la entidad, dijo que la liquidación unilateral que declaró el Departamento va a prolongar el enredo en el que está el proyecto de vivienda para periodistas. Aclaró que los beneficiarios que cuenten con la resolución, tienen asegurado el subsidio que se aportó.

9 Ene 2018 - 8:12am

¿Cuál es la postura de la Alcaldía frente a la liquidación unilateral del convenio?

Se me hace muy extraña la postura de la Gobernación. El convenio se firmó por mil 830 millones de pesos y la Gestora ha dado 195 resoluciones de subsidios con un valor de siete millones 700 mil pesos por cada una. De modo que ya están comprometidos alrededor de mil 500 millones.

Como tal, el objeto del convenio se ha cumplido, pero el proyecto ha tenido bastantes problemas jurídicos y técnicos que lo tienen detenido y que han impedido aplicar estas resoluciones, que sí existen y ya fueron asignadas a sus beneficiarios. Entonces se nos hace muy extraña esa postura, no hemos revisado aún el acto definitivo y actuaremos en términos legales.

¿Cómo afecta esta liquidación al desarrollo del proyecto?

Se dilata. Desde que estoy como gerente de la Gestora hemos tratado de solucionar toda la problemática general que tiene el proyecto, por eso nos reunimos con la Gobernación para hacer una mesa de trabajo, en la que lastimosamente hubo algún tipo de conflicto y decidieron llevarlo a estos términos. Lo que hacen es retrasarlo aún más, porque ahora nosotros entraríamos a demostrar que no estamos incumpliendo y los únicos perjudicados van a ser las personas beneficiarias.

Ya varios de los periodistas beneficiarios se han retirado...

Hay que tener claridad en dos cosas. Primero, el proyecto tiene muchos problemas desde el gobierno del alcalde Jesús María Botero, que fue cuando inició. Entonces los problemas no son de este Gobierno, sino que se heredaron.

Segundo, si se han retirado algunos beneficiarios, están en su derecho, porque han pasado cinco o más años, pero siempre les he dicho que tengan un poquito de paciencia, porque si ya esperaron lo más, por qué no esperar lo menos, pero con la actitud de la Gobernación va a hacer que este tiempo se prolongue.

¿Por qué califica de extraña esta posición?

Una liquidación unilateral es el último recurso al que se acude en este tipo de procesos. Nosotros hicimos una mesa de trabajo que fue convocada por la Gestora, en la que queríamos que los tres (Gobernación, Alcaldía y contratista) trabajáramos para revisar qué había pasado con la parte técnica.

Apenas se hizo una reunión, porque la posición de ellos siempre fue el de la liquidación unilateral. Por eso digo que es extraño, porque en los procedimientos siempre se da la oportunidad de tener una liquidación bilateral o de conciliar.

El interventor del proyecto dice que se desviaron unos recursos de los subsidios para ejecutar las obras civiles...

El convenio dice que se entregaban para subsidios de vivienda, cuyas resoluciones existen y se aplicaron con nombre propio a ciertas personas. Entonces, esos subsidios continúan vigentes, lo que pasa es que en el contrato se hablaba con el contratista sobre el cumplimiento de las obras de urbanismo, pero, como tal, está el sustento de que se hizo lo que se firmó con la Gobernación.

Insisto, Gerente, la Gobernación dice que se usaron recursos de los subsidios para las obras de urbanismo. ¿Es eso cierto?

La Gobernación no se ha dado la oportunidad de sentarse a charlar con nosotros, ni un supervisor, un secretario o un abogado, nadie. De manera tajante liquidaron el convenio.

Pero, Gerente, ¿se usaron los recursos para ese fin?

No. Lo que estoy diciendo es que se usaron para lo que se firmó el convenio, que fue para otorgar subsidios.

¿Y dónde están esos recursos?

Hay que hacer claridad en algo. Los subsidios que otorgó la Gestora no necesariamente son de las mismas personas que tienen encargo fiduciario. Por eso, en el momento en que se active el proyecto, toca sentarse a conciliar esa información con el promotor inmobiliario y con el constructor. Con todo este tiempo parado, mucha gente se ha retirado y tocaría entrar a mirar si la persona tiene resolución y ya no está interesada.

Es decir, ¿los siete millones de pesos del subsidio están en la fiducia o están abonados a la cuenta de cada uno de los beneficiarios?

Los subsidios funcionan como lo regula el Ministerio de Vivienda. Las personas que permanezcan en el proyecto y cuentan con la resolución, ya tienen asegurado su subsidio de siete millones de pesos, pero se aplicará cuando la vivienda esté construida. Ya entraríamos a mirar casos puntuales de no continuar.

¿Cuál es la salida para este asunto, que en vez de solucionarse, se enreda cada vez más?

Desde que llegué a la Gestora me senté a hacer mesas de trabajo, incluso, me senté con la Gobernación y se trató de que el proyecto se volviera a ejecutar y se subsanaran todas las falencias que tenía. Pero ya con esto de la liquidación se podría ir a procesos judiciales que lo demorarían por lo menos un año.

¿La decisión de liquidar el contrato es irreversible?

No sabría responder, porque no soy abogada y tampoco sé que esté pensando el señor Gobernador o el señor secretario de Infraestructura. Entiendo que hay una acto jurídico del que no me han notificado.

La Gobernación dice que una de las razones para liquidar el convenio fue que no se allegaron las resoluciones de las asignaciones de los subsidios...

Cuando se hace una liquidación, lo que se hace es sentarse con el que supuestamente incumplió para intentar hacer una liquidación bilateral. Ellos dicen eso, pero nunca se han sentado con nosotros o con los supervisores o los gerentes del momento. Entiendo, y estoy hablando por el último supervisor que estuvo, que en una oportunidad respondió un oficio en el que requerían unos informes.

La decisión se basa en el informe del interventor. ¿La Gestora no está de acuerdo o desconoce ese informe?

No conozco el interventor, creo que hay un supervisor. Tampoco conozco el acto que me están notificando, entonces tendría que revisarlo los abogados y mirar que términos tienen.

¿Qué decirle a los periodistas que aún esperan tener su vivienda?

Me he reunido con varios de ellos, les he dicho que me den un tiempo para poder deshilvanar toda esta problemática, porque me estoy empapando del tema, hablando con el contratista y revisando con la Gobernación.

Es decir, según usted, ¿la Gobernación es la culpable de que el proyecto se estanque y no llegue a ninguna solución?

Sí, claro. Ellos no nos han escuchado, no han hecho una liquidación bilateral y tenemos argumentos para demostrar que no hay incumplimiento como ellos dicen. El ánimo de la Administración municipal ha sido el de sacar el proyecto adelante.