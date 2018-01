Surgen las primeras dudas ante creación de empresa para la operación del Setp

21 Ene 2018 - 3:01am

La Administración municipal radicó ayer, ante el Concejo, los ocho proyectos de acuerdo a discutirse en este periodo de sesiones extraordinarias. Entre los que sobresalen, están la contribución por valorización, la autorización para contratar vigencias futuras y la creación del ente gestor para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), entre otros.

En la sesión de ayer, fueron designados los concejales ponentes de las ocho iniciativas. Para el proyecto que busca la creación de una nueva empresa y que operará el (Setp), fueron designados los concejales gobiernistas Linda Perdomo, Juan Ávila y Pedro Mora.

La Comisión de Institutos será la que de trámite en primer debate al proyecto.

La iniciativa prevé la constitución de una S.A.S del orden municipal. Esta sociedad tendrá personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, y estará vinculada a la Secretaría de Tránsito.

La nueva empresa tendrá como función planear, ejecutar, implementar, poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del Setp.

El Municipio contaría con una participación mínima del 51 por ciento en la consecución de la nueva empresa.

Este proyecto, facultaría al Alcalde por el término de seis meses para la creación de la nueva sociedad.

Durante este tiempo, el Ejecutivo deberá estructurar técnica, financiera y legalmente la empresa. Así mismo, definir la estructura administrativa, planta de personal, escala salarial y demás aspectos inherentes a su funcionamiento y operación.

Por otro lado, se facultaría al Alcalde para contratar empréstitos y efectuar los aportes que sean necesarios, ya sea en dinero o en especie, para constituir la nueva empresa y que haga parte de la misma.

Las observaciones

El concejal Humberto Quintero, precisó que tal como está concebido el proyecto, lo que se le estaría firmado al Ejecutivo “es un cheque en blanco”.

Según el cabildante, el proyecto no es específico en cuáles serían las condiciones en que el privado entrará a participar de la operación del Sistema Estratégico de transporte público. Tampoco, sobre cómo será la selección de este último.

“Se pretende que se le de un plazo de seis meses al Alcalde para hacer este adefesio. Este es un mandado ni el berraco”, dijo el concejal Quintero.

Además cuestiona el por qué no se crea la nueva empresa, con 100% capital del municipio, si se tiene el régimen de matrículas, la infraestructura y el lugar, puesto que la sede será en la misma Secretaría de Tránsito.

Funcionario responde

El secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha, no dio declaraciones sobre los alcances del proyecto y tampoco sobre las apreciaciones del concejal Quintero.

“Para este concejal, todo es siempre malo. Es un concejal al que respeto y aprecio, pero el día en que haga la socialización ante el Concejo, le responderé sus dudas. Él nunca acepta argumentos y yo no me voy a pronunciar frente a lo que diga”, dijo.

Dato

Por norma nacional, el Gobierno cofinanciará o participará con aportes de capital, en dinero o en especie en el Setp, siempre y cuando se constituya una sociedad por acciones, la cual será la titular de este tipo de sistema de transporte, en caso de hacerse un aporte de capital.

Frase

"Sería un irrespeto para el mismo Concejo que me ponga a hablar del tema, sin haberlo socializado con ellos. Hay un proyecto radicado y no me puedo expresar hasta que no lo socialice ante el honorable Concejo municipal"