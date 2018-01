Críticas en Concejo municipal al impuesto de delineación urbana

27 Ene 2018 - 9:40am

Dentro de los proyectos de acuerdo presentados por la Administración al cabildo municipal se encuentra la reestructuración del impuesto de delineación urbana. Este es un gravamen que se cobra por la construcción de nuevos edificios o en la refacción de los existentes. Impuesto autorizado por la ley 97 de 1913 y el decreto 1333 de 1986.

El argumento de la Alcaldía ante la opinión pública y el Concejo de Ibagué, es que la ciudad es la más condescendiente del país en el cobro de este gravamen a causa de un error en la formula planteada por el ejecutivo en 2009.

Esta tesis para el concejal Jorge Bolívar no es viable y, por el contrario, se adicionaría un excesivo impuesto a una comunidad rezagada por la carga tributaria de una actualización catastral que incrementó el valor del predial, un IVA desbordado, una posible contribución de valorización y una economía en crisis.

“Yo me opongo a este tema de impuestos porque la ciudad no aguanta un gravamen más; alguien dijo que aquí tenemos unos constructores muy potentados y los dueños de la tierra son los que se benefician, pues no, si le incrementamos el valor a los impuestos cuando piden el permiso de construcción, créame que esto afectará al usuario final, es decir, al comprador”, aseguró el cabildante conservador.

Ante la discusión planteada por el concejal Bolívar, el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, recalcó que el impuesto de delineación urbana es necesario replantearlo, puesto que hay serias anomalías en la fórmula inicial para la liquidación, afectando temas de inversión como el mantenimiento de parque y zonas verdes.

“Nosotros proponemos un ajuste al acuerdo del 2009, porque el mismo se encontraba desde un inicio mal formulado, que si se hubiese llevado a cabo hubiera limitado la inversión en la ciudad, por ello queremos reestructurarlo para poner a Ibagué a tono con la metodología, así como en el valor”, acotó Espinosa.

El funcionario agregó: “En este momento, según estudios realizados por Findeter, en Ibagué estamos cobrando más barato que en las 10 ciudades principales del país, por debajo de la media nacional. El impuesto sirve para el mantenimiento del espacio público, parque y zonas verdes y la atención de emergencias”, determinó.

Findeter, en un análisis realizado, certificó que Ibagué es la ciudad número 15 en el cobro de este impuesto con un recaudo por persona de dos mil 551 pesos, cuando la media nacional se encuentra en siete mil 338 pesos.

“Esta modificación afectará el bolsillo de los ibaguereños cuando quieran reformar su casa, lo preocupante es que la Administración habla de efectuar una rebaja de este gravamen y, un ejemplo presentado por la Alcaldía, muestra que una vivienda de estrato cinco que actualmente paga un millón 475 mil pesos pasará a cancelar dos millones 890 mil pesos”, resaltó Jorge Bolívar.

Para el secretario de Hacienda es cierto que en su momento el impuesto tendrá que ser asumido por el cliente, pero para él, esa dinámica es de la misma economía.

“Cuando sube el cemento este es un costo que al final será asumido por el comprador, cuando sube cualquier tipo de material será asumido por el cliente, esa es la dinámica de la economía.

“Tenemos que pensar que cuando se presentan derrumbes, parte de ese recaudo va destinado para la atención de las emergencias y no como especulan muchos que están destinados para otras cosas”, concluyó.

Dato

Ibagué recaudó mil 700 millones de pesos por impuesto de delineación urbana en 2017.