Improvisación con proyecto que establecerá las obras financiadas por valorización

31 Ene 2018 - 4:21am

Los titulares de las carteras de Hacienda, Planeación e Infraestructura, se dieron ayer a la tarea de socializar ante el Concejo, el proyecto de acuerdo 04 por el cual se decretarían las obras que serán financiadas a través del cobro de valorización.

Sin embargo, los concejales cuestionaron la presentación del proyecto, pues no se incluyó el costo de las obras y que será atribuido a los ibaguereños.

De acuerdo con el concejal Jorge Bolívar, los $436 mil millones que costarían las nueve obras, establecidas en el proyecto, no serían el valor real.

“Ni siquiera el municipio sabe cuánto van a costar las obras, o, es que el Municipio va a asumir su error, o ese mayor costo, de dónde va a salir esa plata”, dijo Bolívar.

A su vez, el concejal Carlos Andrés Portela, expuso que no se establecen los tramos a intervenir. “Este proyecto nace muerto desde el principio, hablan de la carrera 13 pero no especifican cuáles son los tramos, nace muerto porque habla de la Calle 103 pero hasta el momento desconozco los estudios. Habla de (culminar) las paralelas de la avenida Jordán, ¿en cuáles tramos?, todo eso debe quedar consignado si quieren realmente que se decreten unas obras”, vociferó Portela durante la sesión.

Por su parte, el concejal Harold Lopera, indicó que tampoco hay claridad frente a la delimitación de la zona de influencia y los predios que se verán afectados y exentos de la contribución.

Bolívar indicó, que el proyecto contempla que se afectarían 150 mil predios, pero con la exoneración de los estratos Uno y Dos, se excluirían 48 mil. Sin embargo, con la actualización catastral, el número será menor y serán muchas más las personas las que contribuirán.

“Esto es una falacia, esto quiere decir que realmente se van a afectar muchos predios en la ciudad y que no pase lo que pasó ayer (lunes), que el señor Alcalde manifiesta, que aquí se aprobó lo que tiene que ver con el incremento indiscriminado del catastro, porque le aprobaron el plan de desarrollo que lo voté negativo. Ese es su punto de partida legal, para los incrementos que está haciendo en la ciudad y ese será el punto de partida para que el día de mañana diga que ‘los concejales me autorizaron’, y ya no van a ser 101 mil predios, sino 140 mil predios los que se afectarán con ocho obras, es decir, más del 50% de los predios en la ciudad”, sentenció el cabildante.

Lopera precisó que es necesario que la Administración aumente la base gravable para las viviendas de los estratos Uno y Dos, que con la nueva actualización incrementarían su avalúo, pues la capacidad de pago de estas familias sería la misma.

Sin unidad de materia

Por su parte, Linda Perdomo, ponente y concejal aliada de la Administración, puso el dedo en la llaga y reconoció que la iniciativa no tiene unidad de materia, por tanto el empréstito ($40 mil millones) como la aprobación de vigencias futuras ($240 mil millones), contenidos en los artículos seis y siete, deberán ser tramitados de manera independiente.

“Si el proyecto se tramita así como viene, no tendría unidad de materia, porque serían temas distintos”, dijo.

Especulación del valor de la tierra

Linda Perdomo, hizo un llamado a Planeación para que decrete como bienes de interés público, los predios y lotes de engorde del área de influencia de los proyectos y así dejar que se continúe con la especulación en el valor de la tierra.

“Para nadie es un secreto que en la calle 103 y la diagonal 83 hay una cantidad de lotes que hoy están especulando con el valor de la tierra, entonces va a existir burbuja sobre la burbuja inmobiliaria de la ciudad. Me parece importante que esa declaratoria se haga antes de la decretación de estas obras”, dijo la concejal.

Según denunció, en la zona de Calambeo, por donde pasará la carrera 13, hasta noviembre del año pasado, el valor por metro cuadrado, según avalúo de lonja, era de 650 mil pesos; hoy está por encima del millón 600 mil pesos.

“Quiero pedirle públicamente al señor Alcalde la declaración de bienes de interés públicos a todos los potreros y lotes de engorde que van a ser beneficiados con estas obras”, expuso.

Sin embargo, Perdomo fue más allá y cuestionó la gestión de esta administración para dar cumplimiento a lo decretado en el POT de 2014, que estableció que si dos años después de expedido el decreto, los grandes lotes de engorde no eran desarrollados, la administración municipal estaba en la obligación de iniciar los trámites judiciales para la expropiación de los terrenos.

Ya hay un plan B

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, se adelantó a los posibles acontecimientos de no aprobarse el proyecto, la Administración asumiría los costos pero solo de dos obras.

“Si el honorable Concejo y los ponentes deciden que no va ninguna vía por valorización, realmente la única fuente que nos queda para hacer los proyectos viales, es con recursos propios y utilizando el cupo de endeudamiento, lo cual nos da a hoy unos 40 mil millones de pesos. Entonces, tendríamos que hacer una o dos de las obras de las que teníamos planeadas”, anotó