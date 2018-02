La medida ‘desesperada’ de Jaramillo ante aumento desmesurado del predial

6 Feb 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció un ‘plan de choque’ para menguar los efectos de la actualización catastral, en casi el 45% de los predios de la ciudad.

Entre las medidas, está la de elevar a través del Concejo, una solicitud al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para suspender por este año, la aplicación de los resultados de la actualización catastral.

La propuesta fue discutida y concertada por el alcalde Jaramillo con las mayorías del Concejo, en horas de la mañana.

En total, 14 de los 19 concejales, acudieron al despacho del Alcalde para conocer los alivios tributarios.

“Acordamos con el Concejo que presentaremos ante el Presidente de la República, una solicitud expresa para congelar el cobro del impuesto predial durante un año, como lo estima la ley”, dijo Jaramillo.

Esta iniciativa prevé, el cobro del impuesto con el avalúo catastral de 2017, más el incremento del IPC de este año.

“Esta es una propuesta que proviene de la comunidad. El congelamiento del impuesto predial solo es posible en casos excepcionales. Por eso, estamos buscando las alternativas jurídicas para que la Presidencia de la República nos permita frenar el cobro”, dijo el Alcalde.

La solicitud se sustenta con base en la aplicación del decreto 1170 de 2015 que en su artículo 2.1.2.4 establece que “el Gobierno Nacional de oficio o por solicitud fundamentada de los Concejos Municipales, debido a especiales condiciones económicas o sociales que afecten a determinados municipios, o zonas de éstos, podrá aplazar la vigencia de los catastros elaborados por formación o actualización, por un periodo hasta de un año”.

‘ Evadido’

El decreto no especifica las causales por las cuales el Presidente de la República, podría aplazar los catastros y es muy general. Para el concejal, Camilo Delgado, hay varios argumentos de tipo social que aplican para suspender la actualización.

“Tenemos una situación, una actualización que está en curso que se ha hecho parcialmente, pero sin llevar el 50% de avance hay múltiples denuncias por sobrecostos en los avalúos catastrales que impactaron el impuesto del predial con un incremento del 200, 300 y hasta el 400%. Las denuncias sobre la supuesta falta de idoneidad del personal que realizó las visitas, sobre la supuesta solicitud de dineros, coimas, o, dádivas para evitar el proceso del avalúo, son múltiples los factores de orden legal, social y económico, que es el más caótico por el impacto para los contribuyentes, que están hoy casi que obligados a pagar más del 100% del predial”, indicó Delgado.

Pero para el concejal Jorge Bolívar, Jaramillo tiene la facultad de frenar la actualización con solo suspender el convenio con el Igac.

“Lo que sucede acá, es que quien tiene la facultad para parar todo lo que está sucediendo, es el señor Alcalde y ¿cómo?, decretando u ordenando la suspensión del convenio con el Igac. Al hacer esto, queda suspendido lo que tiene que ver con la actualización catastral”, argumentó.

El concejal Humberto Quintero, concuerda con Bolívar, ya que la cláusula novena del convenio, contempla la suspensión temporal del mismo, además que solo vence hasta junio.

“Creo de que aquí, no se debe enviar al Presidente de la República algo que puede ser solucionado directamente por la Alcaldía de Ibagué”, precisó Quintero.

Para Bolívar, “el balón está en el lado del Alcalde y él tiene que asumir la responsabilidad por la firma de ese convenio, y no enviar una carta al Presidente de la República, que no va a dar ningún resultado, porque el Presidente no puede frenar la recolecta del predial, porque afectaría la inversión en la ciudad”, puntualizó.

¿Salida en falso?

Para el concejal Humberto Quintero, el anuncio por parte del Alcalde solo “es una medida desesperada”, ya que la única entidad que puede hacer la revisión es el Alcalde, a través del supervisor del convenio.

Además, que “el Concejo lo único que puede fijar son las tarifas y eso solo aplicaría para el año entrante, ni siquiera para este año”, expuso el cabildante.

Delgado, sostuvo que es “sí es una medida desesperada”, pero “la norma en que se fundamenta la solicitud, es que los concejos pueden presentarla, de ahí que fue el concejo el que planteó al Alcalde esta propuesta que se quiere liderar desde la corporación”.