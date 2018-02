“No conocimos la base catastral que le dio el Igac a Hacienda”, Planeación

15 Feb 2018 - 3:01am

El secretario de Planeación, Héctor Cervera, rompió su silencio frente a la actualización catastral y el excesivo aumento en el cobro en el 50% de los predios de la ciudad. De acuerdo con el funcionario, Planeación no conoció la base catastral entregada por el instituto a Hacienda, que finalmente la habría adoptado y la incorporó al pago del tributo.

De acuerdo con el funcionario, hasta la semana pasada, a través de un oficio, solicitó la entrega de la base catastral para su revisión y posterior aval.

"Nosotros no conocimos la base catastral que le dio el Igac a Hacienda, eso fue una entrega unilateral que le hizo (el Igac) a la Secretaría de Hacienda, yo la solicité la semana pasada y por oficio me la hicieron llegar esta semana, y le he solicitado al comité técnico que haga la revisión de la misma y emita su concepto", dijo Cervera.

De acuerdo con el funcionario, dicho comité lo integran un delegado del Agustín Codazzi, de Planeación y de Hacienda municipal y donde se estudia cada uno de los procesos realizados.

"Se ha venido haciendo seguimiento a través de los comités técnicos y si existen errores en el cálculo del avalúo, será el Igac el responsable directo del porqué de ese incremento y del porqué está bien o está mal. En lo que nosotros hemos revisado hasta el momento, no hemos encontrado fallas de fondo", dijo.

Por otra parte, precisó que es Hacienda, a la que le corresponde darle la aplicación al cobro del predial, y del Concejo municipal, establecer las tarifas para el mismo.

"Hay que entender, la actualización del catastro es un tema técnico, hasta generarse el avalúo catastral, hasta ahí, es como la función de la Secretaría de Planeación, y de velar porque eso se dé. Ya el uso que se haga de esa base catastral corresponde a la Secretaría de Hacienda. Si ellos, consideraron darle uso y aplicar en su totalidad las tarifas de los avalúos que ahí se dieron, es responsabilidad de Hacienda", hizo énfasis Cervera.

De igual manera, manifestó que la dependencia no cumplió con una de las cláusulas del convenio que establecía la revisión del estatuto fiscal para que el impacto del aumento de la base catastral no terminara por golpear el bolsillo de los ibaguereños.

"No obstante, es importante recordar que dentro del convenio, uno de los compromisos del Municipio, era el de revisar a través del Concejo, el estatuto tributario para establecer unas tarifas escalonadas y que no generaran un impacto tan grande en la comunidad y, eso desafortunadamente no se hizo, eso era función de la Secretaría de Hacienda", reiteró.

El funcionario alegó en su defensa, que Planeación no interfirió ni tenía dentro sus funciones, la supervisión y contratación del personal que llevaría a cabo el reconocimiento predio a predio. Esta labor era de resorte del Instituto.

Finalmente Cervera dijo que cuando se entreguen todos los productos, se llevará a cabo la revisión final para dar el recibo o no a satisfacción.

Moción de censura

La concejal, Linda Perdomo, llevará al Concejo, la propuesta de declarar la moción de censura en contra del secretario de Planeación, Héctor Cervera.

"Hay unas responsabilidades públicas que deben ser asumidas por los funcionarios dentro del proceso de evaluación que ha pasado con el impuesto predial, no vemos por ningún lado una actitud proactiva por parte del Secretario de Planeación, hemos hecho más de siete u ocho mesas de trabajo con el Secretario de Hacienda, con el mismo Alcalde, con los funcionarios de la Administración y no hemos visto al Secretario de Planeación", precisó Perdomo.

La concejal hace parte de la comisión de ponentes del proyecto que busca alivios tributarios para el cobro del predial.

Los argumentos expuestos por Perdomo, están orientados a la labor de supervisión adelantada por el funcionario y su ausencia en las mesas técnicas realizadas para dicho fin.

"Ha brillado por su ausencia y ha sido supremamente pasivo en estos temas de importantes decisiones (...) creemos que efectivamente el Alcalde debe evaluar la continuidad de este funcionario", insistió Perdomo.

La moción de censura es un mecanismo que permite a los concejos exigir la responsabilidad política de un funcionario al Ejecutivo y el retiro del cargo. La petición debe ser formulada en sesiones ordinarias y ser avalada por las tres cuartas partes de la corporación para su respectiva votación.

El secretario de Planeación, Héctor Cervera, argumentó no entender el por qué la concejal afirmar "que no ha dado la cara" en el tema del predial.

"El Concejo municipal en ningún momento me ha citado para tocar el tema del predial, obviamente si a mi no me convocan, no me invitan, no asisto porque hay un protocolo y ninguna de las dos cosas ha sucedido", puntualizó.

Frase

"El Secretario de Planeación ha brillado por su ausencia, más aún hoy cuando él tiene una responsabilidad pública y una responsabilidad por ser el supervisor técnico con el Igac. Eso le da unas condiciones distintas", Linda Perdomo.