"Apenas firme me van a demandar': Jaramillo.

21 Feb 2018 - 8:21am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo tendría plazo hasta el martes para sancionar el acuerdo que regula el cobro del predial.

El mandatario reconoció que persiste la incertidumbre jurídica en la legalidad del acuerdo.

La semana anterior, Jaramillo reconoció que debe tener la certeza que se cuenta con los argumentos necesarios para que el proyecto sea defendible ante los organismos de control.

Por esta razón, se consultó a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda aunque se desconoce la respuesta de la entidad.

Precisamente el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, viajó ayer Bogotá para indagar sobre el tema.

"Estoy revisando el proyecto de acuerdo porque es muy fácil firmar. Sabe qué pasa, apenas firme, me van a demandar, entonces tengo que estar seguro de que lo que firme no me va a dar más problemas, porque todo lo que yo hago están a toda hora demandándome", comentó Jaramillo ayer tras una presentación efectuada en la plaza de Bolívar.

En la actividad se esperaba que el acuerdo fuera sancionado, por ello acudieron las mayorías del Concejo y como vocero y presidente del cabildo, William Rosas.

Sin embargo, el Alcalde reculó.

La "citación" al congreso

El Alcalde también dio respuesta frente a la proposición radicada por el parlamentario Miguel Barreto quien solicitó citar al Director General del Igac, al Director Territorial y al Alcalde de Ibagué a un debate de control político en el Congreso por el aumento desmesurado en el predial.

"Que pena con el doctor Barreto, no tengo nada contra él, lo respeto mucho, como es la primera vez que lo oigo hablar, lo que pasa es que usted no puede citar alcaldes, usted puede invitar a los alcaldes, a mí no me puede citar nadie, ni el Concejo, ni la Asamblea, ni el Congreso, soy un hombre elegido por voto popular. Le respondo al control político que haga el Concejo y responden son mis secretarios, a mí no me pueden citar. Si me cita yo no voy, ni siquiera eso aprendió en el Congreso y ahora quiere ser Senador, valiente gracia", concluyó el Alcalde.