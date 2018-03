Nuevamente se enredaría la elección del Personero

3 Mar 2018 - 3:01am

La decisión en segunda instancia proferida por la magistrada María Patricia Valencia, deja un nuevo manto de duda sobre la posesión de Efraín Hincapié como Personero de Ibagué por parte del Concejo.

En fallo del pasado 26 de febrero, Valencia negó las pretensiones de Hincapié, quien solicitaba que se ordenara a la mesa directiva del cabildo, posesionarlo en el cargo, en amparo a derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

Pero la magistrada no solo las negó, sino que advirtió al Concejo que los concursos para la elección de personeros no pueden ser dilatados indefinidamente, so pena de verse inmersos en consecuencias disciplinarias por tal omisión.

Y añadió que “lo anterior no implica una orden para que el Concejo efectúe la elección del primero de la lista, pues tal decisión es competencia privativa de dicha corporación”, señala la parte resolutiva del documento.

Para algunos concejales este punto confirma que el Concejo es autónomo de elegir de la lista de aspirantes, al segundo o tercer candidato que obtuvieron el mejor puntaje en las pruebas realizadas por la Esap.

A lo anterior, agrega el concejal Camilo Delgado, el fallo también delega la responsabilidad al Concejo que previo al estudio del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses, así como de los requisitos y calidades exigidos para el cargo, deberá adoptarse la decisión que en derecho corresponda

“Dada la complejidad del asunto, este un tema que no puede resolverse con la emoción, o con la intención de tratar de generar que la decisión que aquí no se ha tomado, obedece a circunstancias de tipo político. Aquí se ha llegado a decir que se ha dilatado la elección de contralor y personero. Nosotros tenemos claro que tenemos que acabar el encargo, pero hay que tener en cuenta que este asunto no es para nada sencillo, ni para nada claro como se ha tratado de dar a entender a la opinión pública”, expresó.

Siguen las dudas

Según Delgado, el jueves se allegó un oficio del Ministerio del Interior donde traslada al Consejo de Estado la consulta formulada para dirimir las dudas con respecto a si le asistía impedimento a Hincapié para ser designado en el cargo, al haberse inscrito al concurso de méritos, antes de vencer el año posterior a su retiro como Contralor del Tolima.

“El Concejo tiene total autonomía para elegir bajo estos parámetros legales (fallo) y, segundo, lo vamos hacer antes del próximo 10 de marzo”, concluyó Delgado.

Diverge de nuevo fallo

El concejal Jorge Bolívar expresó que muy seguramente el fallo sea el nuevo “caballito de batalla” para “tratar de sacar otras excusas para no elegir al primero que ganó el concurso”. De acuerdo con el cabildante, no se está ante una lista de elegibles, donde se puede elegir a cualquiera de los aspirantes; al contrario, es un concurso de méritos, donde se escoge al mejor y por ello, “no hay lugar de hacer ese tipo de interpretaciones”.

“Disiento frente a lo que dice el Tribunal, que manifiesta que no tiene que ser elegido el primero, sino que el Concejo es autónomo en elegir de la lista (...) Acá en la elección de personero, estamos ante un concurso de méritos y en los concursos de méritos se elige al mejor, el que quedó en primer lugar, porque de eso se trata. Yo sostengo que al ser un concurso de méritos se debe elegir a quien ocupó el primer lugar que es el doctor Efraín Hincapié”, concluyó.