Piden al Fiscal General tomar cartas en negociaciones con implicados de Juegos

Revisar teme que se esté torpedeando la suscripción de principios de oportunidad en aras de posiblemente no endilagr responsabilidades los ‘altos mandos’ que dirigieron el descalabro de los Juegos Nacionales.

4 Mar 2018 - 3:01am

La Red de Veedurías del Tolima (Revisar) nuevamente en una misiva remitida al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicita la revisión de los preacuerdos y negociaciones que adelanta la Fiscalía Seccional con los capturados por los XX Juegos Nacionales.

“Le requerimos señor Fiscal General, delegar una comisión desde la ciudad de Bogotá, para que revise cada uno de los preacuerdos negociados entre los imputados y la Fiscalía Seccional, la colaboración aportada por estos procesados, en el sentido de señalar a políticos, contratistas y particulares como partícipes en este descarado desfalco a los recursos del Municipio, el Departamento y de la Nación”.

Y continúa “el sentir es la absoluta desconfianza en la Administración de Justicia, (Fiscalía), cuando han transcurrido más de 28 meses y los responsables, ideólogos y partícipes no han sido siquiera capturados, por el contrario algunos de ellos andan haciendo campaña política para los comicios venideros”.

La Veeduría hace énfasis en que en las audiencias, se han ventilado el nombre de varios políticos y personas particulares, como contratistas, señalados como partícipes de las actividades delictivas desplegadas en el desfalco de Juegos, y que “a la fecha la Fiscalía Seccional ha omitido esta información, y solo se han vinculado a 14 personas, de rangos intermedios”.

Además, insiste en que se encuentra “sorprendida” de que la Fiscalía no esté recurriendo al principio de oportunidad, mecanismo que permite recibir colaboración eficaz del imputado, y que conlleve la desarticulación de “bandas delincuenciales organizadas, que fue lo que al parecer se presentó en Ibagué”.

“Proponemos como Veeduría se instruya a la Fiscalía Seccional, para que se persuada a los abogados defensores, y a los propios imputados o acusados para que recurran al principio de oportunidad, haciendo una efectiva colaboración con la justicia y se puedan capturar los artífices del desfalco, entre ellos políticos, contratistas y particulares que andan campantes burlando a los ibaguereños y a toda la Nación”.

Revisar recuerda que como se conoce “políticos, senadores, representantes a la Cámara, exalcaldes de Ibagué, exgobernador, varios concejales, muchos profesionales, la Junta Directiva del Imdri, servidores públicos y contratistas, bien fuera por acción o por omisión, están comprometidos con el descalabro de los escenarios para los Juegos Nacionales 2015”.

“Deseamos una ciudad, un país nuevo y que los responsables del desfalco de los Juegos Nacionales, estén tras las rejas, no es justo que se engaveten las pruebas donde se han señalado a otros responsables, por el contrario solo es una muestra de la inoperancia judicial o, no creemos pensar esto, sea complicidad de quienes articulan la justicia en el país”, concluye la Veeduría.

Los reproches

Por otra parte, Revisar cuestiona el porqué la Fiscalía ha sido eficaz con Odebrecht, y no en Ibagué, con la diferencia que estos son españoles y menciona el caso de Typsa, que “lejos de condenarlos” se les “premió” por intermedio del Ministerio de Educación, adjudicándoles un contrato relacionado con la construcción de colegios y escuelas; al Grupo Ortíz, otro de los responsables del desfalco, con dos concesiones viales billonarias, no han sido llamadas a rendir cuentas.

“Señor Fiscal, ¿Hasta cuándo debemos esperar los ibaguereños que la justicia capture a los “peces gordos”, por qué a la fecha solo están capturados los mandos medios, y solamente un contratista? ¿Qué pasó con los contratistas del Parque Deportivo, con los contratistas del Estadio Manuel Murillo Toro?. ¿Por qué unos sí y los otros no? Es notorio el presunto sesgo que existe en las investigaciones”

De igual manera reprocha cómo es posible que las investigaciones estén en manos de fiscales presuntamente recomendados y nombrados por políticos de la ciudad.

“Exigimos señor Fiscal General su intervención y que las investigaciones y los expedientes se trasladen a Bogotá, porque nos preguntamos, ¿Es que no habrá Justicia y no se conocerá la verdad. No habrá capturas para los políticos y los Contratistas?”.

Y concluye “no queremos pensar que este silencio administrativo tenga relación con el proceso de elecciones del 11 de marzo, ya que al decir popular, algunos de los personajes en campaña están directamente relacionados con los que ya cayeron, y de algunos de los funcionarios implicados que aún no caen, para ambos casos, los aspirantes a llegar a escaños públicos, actúan como padrinos, actuación nada nueva y que ha sumido en el atraso a la ciudad y al departamento”.

Dato

La Fiscalía no avaló el principio de oportunidad de Wilmer Manchola, quien entregó unos correos electrónicos que se cruzó con el abogado Orlando Arciniegas y Jorge Orlando Navarrete con información de los contratos de obras. Allí se implica al exalcalde Jorge Tulio Rodríguez.