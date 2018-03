Camilo Ernesto Ossa nuevo Personero de Ibagué

9 Mar 2018 - 6:34pm

Camilo Ernesto Ossa recibió mediante votación nominal ocho votos a favor, siete en contra, tres ausentes y uno impedido.

El nuevo Personero solicitó a la mesa directiva de la corporación que su posesión se lleve a cabo el próximo lunes 19 de marzo, plazo que pidió para entregar el cargo de docente que ejerce en la Universdad Externado de Colombia.

La votación de los concejales

Víctor Ariza: Sí

Juan Ávila: Sí

Jorge Bolívar: No

Carlos Castro: No

Camilo Delgado: Sí

Víctor Hugo Gracia: Sí

Harold Lopera: ausente

Luis Alberto Lozano: ausente

Pedro Mora: ausente

Hasbleidy Morales: No

Ernesto Ortíz: Sí

Linda E. Perdomo: Sí

Carlos Portela: No

Humberto Quintero: No

Marco T. Quiroga: Sí

William Rosas: No

Oswaldo Rubio: No

William Santiago: Sí