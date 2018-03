“Veo con preocupación que no se esté recepcionando la colaboración de Jorge Pérez”

10 Mar 2018 - 3:01am

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

E.N.D.: Hay un cuestionamiento que usted hace a la Fiscalía por la filtración de una información que fue publicada en un medio.



F.J.M.: No soy oriundo de Ibagué, no tengo muchos vínculos con la ciudad y me refería al diario El Olfato que ha estado manipulando no solo información del proceso, sino de este defensor, por una fuga interna que tiene la Fiscalía, no solamente de la información, sino de los elementos materiales probatorios que deberían hasta el día de hoy y días siguientes ser reservados porque no habían sido descubiertos en la defensa misma.



E.N.D.: ¿Qué sigue de ahora en adelante ?



F.J.M.: Lo que sigue, máxime con lo acaecido atribuido al juez Primero especializado que desconoció los mínimos postulados del derecho penal internacional como es el debido proceso y el derecho a la defensa, es que continuamos exigiendo que el señor Jorge Pérez sea escuchado y se le cumpla con el principio de oportunidad.



E.N.D.: Usted ha solicitado el reintegro de unos equipos...



F.J.M.: Sí, se está solicitando los elementos incautados por parte de la Fiscalía, los cuales los solicitaba exclusivamente con fines de investigación. Ya hubo audiencia de legalidad ante el juzgado Sexto penal de control de Garantías de Ibagué y los seis meses que podría alegar la Fiscalía para continuar con esos elementos en su poder, ya están por fenecer. Estos los solicito para que Jorge Pérez pueda tener acceso y seguir contribuyendo, ya que lo bastante que ha dicho es apelando a su memoria.