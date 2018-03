“Hay que dejar que metan las patas, para que ahí sí podamos tener competencia”, expersonero

19 Mar 2018 - 3:01am

La Secretaría de Bienestar Social adjudicó el jueves, el contrato de alimentación para adultos mayores, población vulnerable y, niños, niñas y adolescentes a la Unión Temporal Nutriendo con Amor. El proceso compromete la suma de tres mil 535 millones de pesos para beneficiar a mil 700 abuelos y cuatro mil 700 menores.

El contratista ganador está integrado por las empresas: Equipo Cooperativo Multiproyectos ‘Proyecoop CTA’, L&M Servicios y Suministros S.A.S y Ammon Agri S.A.S.

Sin embargo, esta adjudicación no estuvo exenta de polémica por denuncias de aparente favorecimiento a este contratista cuyo representante, Lelio Aguirre Ossa, es oriundo de Líbano y con un vínculo cercano a la familia Jaramillo.

El apoderado legal de la Fundación Ecológica y Social La Esperanza, Nelson Francisco Rincón Moreno y que ocupó el segundo lugar en el proceso licitatorio, anunció que demandaría la resolución de la adjudicación para buscar la nulidad y el restablecimiento del derecho.

Según el quejoso, generaba dudas la posición de la Administración en la construcción de los pliegos, específicamente con los indicadores financieros que tras las observaciones realizadas, fueron modificados y previo al cierre de selección y la etapa evaluativa de las propuestas, la “actitud cambiante del comité evaluador”.

Lo anterior, porque después de aventajar a la UT en más de 200 puntos resultaron 100 puntos por debajo de la Unión Temporal.

Así mismo fue este quien señaló que “en los pasillos de la Alcaldía de Ibagué se hablaba que el proceso lo estaba manejando una concejal de la ciudad, y que por esa razón tenía coaptado el comité evaluador”, dijo a Ecos del Combeima.

¿Concejal aludida?

La concejal Linda Perdomo, quiso aclarar cualquier duda de que fuera ella a la que posiblemente hiciera alusión Rincón Moreno.

“Es curioso escuchar a una persona vinculada con una de las empresas (decir) que una de las concejales, solamente somos tres, al parecer, estuviera inclinando la balanza hacia un contratista, quiero decir públicamente como lo dije en el Concejo, no tengo absolutamente nada que ver”.

Y reiteró que “a mí no me interesa que gane X o Y, no pueden venir a enlodar el trabajo y buen nombre que he construido por 10 años, a decir que estoy detrás de un oferente. En una emisora dijeron que estaba ayudando a uno de los oferentes y en la otra dicen que estoy ayudando al otro y eso se sale de todo contexto”, apuntilló.

Perdomo manifestó que solicitó a la Personería intervenir en el proceso y el viernes dio a conocer un informe de un funcionario de planta del ente de control donde puso en evidencia algunas irregularidades en el proceso de contratación.

“Pedí de manera formal al Personero de la ciudad que detuviera absolutamente todo este proceso de contratación, porque para mí esta licitación desde el inicio viene corrompida, esta licitación es amañada, esta licitación no podía haberse adjudicado el jueves 15 de marzo porque desde el inicio trae serios problemas, usted no puede amarrar una licitación tan importante para la alimentación comunitaria con un centro recreacional. ¿Si usted necesita darle comida a la gente por qué necesita un centro recreacional?”, cuestionó la cabildante.

¿Qué dice el informe?

El profesional universitario delegado para la Vigilancia Administrativa, Óscar Geovany Lugo Rodríguez, remitió de manera virtual el 6 de marzo al personero (e) Juan Felipe Arbeláez, el informe de revisión al proceso de licitación el cual se encontraba en la etapa de respuestas a las observaciones hechas por parte de los oferentes al proceso de evaluación.

Según la denuncia del profesional a pesar de ser un proceso público, “gozaba de reserva y estaba bajo la custodia de un abogado contratista de la Dirección de Contratación”.

La primera visita realizada por el profesional se llevó a cabo el 2 de marzo donde no le fue suministrado el proceso precontractual ya que el abogado Diego Cifuentes, no se estaba en la Dirección y “se encontraba en reserva y bajo llave en su escritorio”. El 5 de marzo se efectuó la segunda visita.

Así mismo, se refiere a que “se observa con bastante extrañeza que uno de los proponentes, Fundación Ecológica y Social La Esperanza emite observaciones sobre la propuesta de MS Ibagué 2018 cuando a todas luces se puede apreciar que no obra manuscrito u oficio de solicitud a la Dirección de contratación en aras de obtener las copias parte de la fundación”.

Posteriormente y ante la evidencia de la posible irregularidad se publicó un pliego de condiciones, “sustancialmente diferentes al inicial, y sobre el que también se presentaron anormalidades en su evaluación”.

También que se inhabilitó a la Unión Temporal MS Ibagué 2018, uno de los cuatro proponentes, por no subsanar en debida forma temas relacionados con las hojas de vida del personal, lo cual sucede sin evaluar los 147 folios a la Oficina de Contratación y desconociendo el contenido de los mismos”.

En el informe se detalla que en la audiencia de adjudicación del 9 de marzo, aunque se pensaba que el comité evaluador y la ordenadora del gasto, Yénnifer Parra, iban a cumplir con el objetivo de emitir acto administrativo de adjudicación, por petición de los oferentes se solicitó el derecho a réplica para lo cual solo se dieron cinco minutos “que a todas luces es mínimo con ocasión a la importancia del proceso a adjudicar”.

Así mismo, se refiere que “por petición de uno de los oferentes se vio en la necesidad de ampliar el término a 10 minutos, pero uno de ellos a pesar de su exposición, solicitó nuevamente el derecho a complementar la réplica, que fue denegada por el comité y la ordenación del gasto, notándose desigualdad en el momento de intervención de los oferentes”.

“Hago un reclamo público al señor Personero, ¿por qué si un profesional de planta de la Personería hizo un reporte gravísimo sobre irregularidades y en esto dice que el proceso no se podía adjudicar, finalmente se adjudicó?, ¿por qué no se echó para atrás ese proceso y no se abrió una nueva licitación?”, sentenció Perdomo.

Un gran negocio

La Unión Temporal Nutriendo con Amor y de la que hacen parte Proyecoop CTA, L&M Servicios y Suministros S.A.S y Ammon Agri S.A.S., no es la primera vez que se adjudican contratos relacionados con alimentación en el Tolima.

La Contraloría General en su informe de auditoría al PAE en 2015 determinó que dos de estas empresas y que hacían parte de la Unión Temporal Nutrir Tolima, cobraron raciones que no fueron entregadas a los estudiantes de las instituciones educativas del Departamento.

La CGR concluyó que el Departamento reconoció y pagó un mayor valor por $570 millones por almuerzos y refrigerios no entregados a niños y niñas adolescentes en las instituciones educativas por parte de Nutrir Tolima 2015. Para finales de 2016 el contrato no había sido liquidado.

De la misma forma, en 2010 la Contraloría General también evidenció inconsistencias de tipo administrativo en el servicio de alimentación escolar durante la jornada escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas urbanas y rural de los municipios de Purificación y Prado.

Por otra parte, es de resaltar que en 2013 la Personería evidenció falencias por parte de Proyecoop en la entrega de dotación a las manipuladoras de alimentos y la ejecución del PAE en Ibagué.

Es de destacar que Lelio Aguirre Ossa, funge como representante de Proyecoop CTA, mientras su esposa Linda Marcela Cardona Arbeláez como representante de L&M Servicios y Suministros S.A.S.

Esta última, acredita el 80% de participación dentro de la Unión Temporal Nutriendo con Amor a pesar de que el patrimonio de L&M es de 151 millones 440 mil pesos, mientras que el de Proyecoop es superior a los mil 700 millones y su activo total es por valor de dos mil 72 millones de pesos.

Expersonero responde

El expersonero Juan Felipe Arbeláez, respondió a los cuestionamientos de la concejal Perdomo y precisó que la entidad hizo acompañamiento al proceso de selección, pero no se tiene la facultad para detener un proceso de licitación.

“La Personería como Ministerio Público no tiene la facultad para intervenir en ese tipo de situaciones: de frenar la contratación o interponerse para no adjudicar contratos cuando se observan irregularidades. Ahí la única competencia es por parte de la Procuraduría. Nosotros carecemos de esa facultad”, precisó.

Por otro lado, hizo énfasis en que el control disciplinario de la Personería es posterior. “Como se dice vulgarmente hay que dejar que metan las patas para que ahí sí podamos tener competencia, pero no tenemos competencia antes de la firma y adjudicación”.

Por otra parte, Yénnifer Parra, quien presentó su renuncia irrevocable a la Secretaría de Bienestar Social, en medio de la adjudicación del proceso, dijo estar tranquila frente a lo actuado.

“Hemos tratado de adelantar una licitación pública seria, transparente, hemos garantizado la participación de todos los proponentes”, dijo.

Explicó que la disputa entre la Unión Temporal Nutriendo con Amor y la Fundación Ecológica fue decidida por el factor económico.

“Lo trascendental acá fue el factor económico donde una fórmula aritmética de acuerdo con la TRM fue la que llega a generar una calificación diferencial que le da un mayor puntaje a la Fundación Nutriendo con Amor Ibagué”, concluyó.