Problemas con personal docente en la Institución Educativa de Peñaranda

La presidente de la vereda Peñaranda, Aída Azucena Becerra, solicita a la Secretaría de Educación nombrar personal docente en la institución educativa del sector, por inconvenientes que se presentan con dos maestras.

20 Mar 2018 - 3:01am

Según la líder comunal, la institución educativa cuenta con 40 niños quienes reciben clases entre dos o tres días a la semana.

“Los padres de familia ya están aburridos porque los niños están perdiendo mucho tiempo, quisiera pedirle al señor Alcalde que nos mire a nosotros los del campo. Niños que viven a dos o tres horas de camino. Nos dijeron que los mandáramos para Tapias pero no pueden porque no tienen para el transporte y les queda más cerca la de Peñaranda”.

Según la quejosa, una de las docentes está en constantes capacitaciones, lo cual dificulta cumplir con la jornada académica.

Secretaria responde

La secretaria de Educación, Leidy Tatiana Aguilar, aclaró que la rectora titular se encuentra con medida de protección en razón a una serie de amenazas que hace poco se estuvieron recibiendo en esta institución. Por esta razón fue reubicada mientras la Unidad Nacional de Protección emite el concepto del riesgo en el que se encuentra la rectora.



Por ello, se nombró una docente en encargo. “No es que la institución esté desamparada, no tenga un directivo que esté dirigiendo la institución educativa”, explicó.



La Secretaría de Educación espera tener en tres meses el concepto de la UNP para determinar el grado de riesgo de la docente y si se nombra a otra persona en propiedad.



Por otro lado, Aguilar explicó que ha existido una problemática con una docente que se nombró de prueba pero “ha tenido diferentes tipos de accidentes que le han generado una serie de incapacidades temporales, lamentablemente han sido de 15 días y en ese tiempo no se puede garantizar un temporal”.



Según la funcionaria, se han aprobado 133 horas extras a esta institución y por el momento es lo único que se puede autorizar, ya que la docente tuvo otro accidente y está lesionada de la columna y el cuello.



“Estamos requiriendo por medicina laboral un concepto frente a la incapacidad de la docente porque no sabemos si la movilidad y el transporte hasta la sede de Tapias le afecte su salud”, dijo.