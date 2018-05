Concejo abrió la convocatoria para la elección del Contralor municipal

21 Mayo 2018 - 3:01am

El representante del órgano de control fiscal asumirá en el cargo hasta finales de 2019. La Corporación tendrá a su cargo el 40% de la valoración del proceso.

Por el momento, se supo que hasta el 31 de mayo a las 4 de la tarde, es el plazo para la inscripción de los aspirantes al cargo.

La Corporación adelantará la recepción de las hojas de vida, verificará los datos suministrados en cuanto a estudios académicos y la revisión de los antecedentes.

Así mismo, publicará la lista de los admitidos y dará respuestas a las reclamaciones de la comunidad.

¿Improvisación?

El presidente del concejo, William Rosas, aclaró que en lo correspondiente a la prueba de conocimientos y cuyo puntaje equivaldrá al 60% de la convocatoria, no lo asumirá la Corporación, sino una universidad. La prueba se llevará cabo el 5 de julio.

“Lo más importante es que vamos a hacer simplemente, por parte del concejo, la convocatoria y la recepción de las hojas de vida, pero lo correspondiente a las pruebas de conocimiento y competencias laborales, lo realizará una universidad”, dijo Rosas.

El Presidente especificó que hay tres universidades en la región interesadas, pero aún no se ha concretado la modalidad de contratación ni quién asumirá esta parte del proceso.

“Estamos esperando que una vez termine la Ley de Garantías, desde luego garantizando el espacio para la recepción de las hojas de vida, lo podamos hacer a través de licitación o en su defecto por convenio con una universidad”, aseveró.

Frente a quién asumirá la verificación de las posibles inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de los aspirantes, Rosas señaló que será individual la responsabilidad.

“Es un acto complejo, el cual estamos mirando para que sea compartido entre la Universidad y el Concejo. Desde luego, ya hay pronunciamientos del Consejo de Estado, de que eso le corresponde a cada concejal”, sintetizó Rosas.

El artículo 16 de la convocatoria, que hace referencia a la valoración de los documentos y requisitos generales, establece que será responsabilidad de la Mesa Directiva y la plenaria, el análisis de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, sin perjuicio (parágrafo) en cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes, la responsabilidad será individual y de cada concejal.

De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, el 30 de julio se deberá llevar a cabo la posesión del nuevo contralor municipal.

Ruptura de la ‘Unidad’

El segundo vicepresidente del Concejo, Pedro Mora, no avalará ninguna de las etapas del proceso de calificación de los postulantes al cargo de contralor.



“Él se aparta de esta resolución, nosotros tenemos que cumplir con lo emanado por el Consejo de Estado y lo ejercido por parte de la Procuraduría, para llevar a cabo esta convocatoria, no podemos dilatar más y si nos ponemos a esperar a que pase ley de Garantías, pues sería más tardío el proceso”, reconoció Rosas.



Mora aseveró que al Concejo solo le debe corresponder el 10% de la evaluación en el proceso: “Ir un poco más allá sería generarle falsas expectativas a la ciudad”, acotó.



El concejal es enfático en que se viene de un proceso bastante cuestionado y “no sería un buen mensaje para la comunidad” que se ejerza como juez y parte del proceso.



“Si nosotros tenemos que hacer análisis de hojas de vida o, hacer análisis de posibles inhabilidades, pues yo particularmente como primer Vicepresidente de la Corporación me alejo del proceso, no asumo esa responsabilidad, porque no hay las condiciones”, reiteró.