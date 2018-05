Ministra de Educación puso la primera piedra de aulas para la Jornada Única

24 Mayo 2018 - 3:01am

La ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, en su visita a Ibagué resaltó el esfuerzo hecho por parte de la Alcaldía de Ibagué para aumentar el número de estudiantes en Jornada Única y que sobrepasa el promedio nacional.

“Colombia va muy avanzada en materia de Jornada Única. En 2015 cerramos con 317 mil niños, recordemos que tenemos una matrícula pública de cerca de ocho millones de niños. En 2016, teníamos 512 mil niños en Jornada Única, en el 2017 cerramos con 730 mil niños y ya estamos este año en 918 mil. El 12% de los niños en Colombia ya están en Jornada Única, pero Ibagué está en el 22%, por encima del promedio nacional. Por eso digo que Ibagué es un ejemplo en la apuesta de la educación nacional como la Jornada Única. Vamos a cerrar este año en el millón y medio de niños, y eso nos va a llevar al 20% de los niños y jóvenes en Jornada Única”, manifestó Giha

La visita se efectuó en el marco del inicio de las obras en las instituciones educativas José Joaquín Flórez Hernández y Jorge Eliécer Gaitán, inversión que supera los 14 mil 367 millones de pesos.

El Gobierno nacional y la Alcaldía de Ibagué, realizarán una inversión de 193 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura física, en al menos 26 colegios públicos de la ciudad.

“El único país en tener unos resultados maravillosos e impresionantes, después de 30 años, es Chile que hoy en día tiene el 100% en Jornada Única a primaria y el 70% en secundaria y media, pero empezaron a principios de los 90.

“México, por ejemplo, después de 20 años, tiene el 12% en Jornada Única, Costa Rica, el 8% y llevan más de una década en este esfuerzo. Colombia, en tres años ya tiene el 12% y podemos estar en el 20% este año. Pero es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer, hay que ser obsesivos para poder llegar a estos resultados tan importantes que tenemos en Ibagué, pero que también tenemos en el país”, reiteró Giha.

Durante el recorrido la Ministra de Educación también visitó las obras del colegio Ambiental Combeima, en donde se invierten $2 mil 973 millones para construir nuevas aulas, laboratorio integrado, baterías sanitarias, comedor, cocina, zona administrativa, área recreativa, entre otros espacios.

Las obras están a cargo de la Unión Temporal Men 2016 y son supervisadas por el Consorcio Aulas, del cual hace parte la filial de España, Typsa.

“Esto tiene que ver con la calidad en la educación y el cierre de brechas. Los niños de los colegios privados van más horas al aula de clase y por eso la necesidad de que esas barreras se vayan cayendo y que todos los niños, no importa donde nazcan, no importa el estrato del que sean, puedan asistir a un número importante de clases y puedan absorber todo este conocimiento y desarrollar sus competencias y avanzar con la calidad de su educación”, concluyó Giha.

UT Men 2016, adeuda salarios

Durante la visita a la sede del colegio Ambiental Combeima, varios obreros se manifestaron con pancartas para exigir a la Ministra de Educación el pago por parte de la Unión Temporal Men 2016 de los dineros adeudados por el movimiento de tierra y asentamiento de bases. La Unión Temporal Men 2016 adeudaría cerca de 80 millones de pesos a diferentes trabajadores. Sin embargo, la firma contratista subcontrató la ejecución de los trabajos con la firma Civilmec y por esta razón estaría eximiendo su responsabilidad con los trabajadores al no haber tenido vínculo directo.

“Nos deben el trabajo de las retro, el trabajo de las volquetas, todos los movimientos de tierra, la guadua y toda la madera que se trajo, nos deben más de 60 millones de pesos. Nos han puesto cita, nunca van, nunca nos cumplen, hoy (ayer) llamándonos para que fuéramos a hablar y ver cómo se trataba el tema, para que nadie se diera cuenta de las cosas. Son gente que no debe tener un contrato de esos. Ha tocado cerrar la obra varias veces porque el señor no paga, ese señor es una mala persona”, comentó Francisco Caicedo, quien era el encargado de la retroexcavadora y quien hizo el movimiento de tierras.

A Juan Carlos Barreto, quien cumplió labores para remoción de tierra y cimentación, se le adeudan 59 millones 765 mil pesos desde febrero.

“Contraté con Civilmec construcciones, los cuales eran los subcontratistas de la Unión Temporal Men 2016. A esas personas le quitaron el contrato, pero el señor Fernando Castro, quien es el representante legal, el día que le iban a quitar el contrato se comprometió a pagarnos a más tardar el 10 de abril y a la fecha no nos ha cancelado un solo peso. De eso vivimos. Pasé un derecho de petición, el cual me lo respondió Germán Mora, representante legal de la UT Men 2016 y donde me dice que él no tiene nada que ver conmigo y que me entienda con Civilmec, pero este fue el subcontratista de ellos y la excavación que hice, sobre la cual están asentando las bases. Pienso que no era la respuesta que tenía que haberme dado ese señor”, cuestionó Barreto.

Es de resaltar que este mismo caso se presentó con la Unión Temporal Parque Deportivo, que subcontrató las obras de los escenarios y que inició con retrasos y el no pago de salarios y parafiscales a los obreros, por lo que la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo multó y sanción a las empresas de la Unión Temporal y al subcontratista por mil 434 millones de pesos.

La ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, reconoció que existe un inconveniente con algunas personas que se han visto afectadas por parte de la UT.

“El gerente del FFIE, Fernando Rojas, tuvo una reunión donde quedaron unos compromisos y esperamos que esto se resuelva. No es normal que tengamos este tipo de situaciones, pero aquí la hubo, queremos resolverla y que todos puedan quedar de la mejor manera posible y, que las obras y los niños puedan ser los beneficiados”, aclaró la Ministra.

Así mismo, reconoció que en estos procesos siempre se presentan imprevistos como el clima o con la radicación y obtención de las licencias que retrasan la ejecución de las obras.

“Pero en Ibagué, estamos avanzando, muchas de estas obras ya están arrancando, obviamente y vuelvo y digo, hay situaciones que siempre tenemos que saber que pueden suceder, pero el punto es que todas estas obras están andando, les hacemos seguimiento y esperamos que el próximo año tengamos todas estas obras listas para que los niños de Ibagué las puedan disfrutar”, insistió la Ministra de Educación.