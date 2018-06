“Las fiestas están garantizadas tanto por el Municipio como por la Gobernación”

1 Jun 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y el gobernador, Óscar Barreto, enviaron un mensaje de unidad con respecto a la realización del 46 Festival Folclórico que se llevará a cabo del 19 de junio al 2 de julio.

Ambos mandatarios insistieron en que “sí habrá fiestas” a pesar de los cuestionamientos públicos por la tardía contratación para la logística de los eventos y que el Departamento adjudicará el 21 de junio y que la Alcaldía cerró el 28 de mayo.

“Este trabajo que se viene realizando no es (producto de la) improvisación. Nos vamos a poner la camiseta y vamos a mostrar unas fiestas cómo deben de ser, porque estas son nuestras tradiciones culturales”, dijo el Alcalde ayer en la socialización de la agenda cultural.

Durante el evento se destacó que en total serán 19 y no siete como se anunció en diciembre, las candidatas que participarán en el reinado municipal: ocho reinas por comunas, nueve de corregimientos y dos de comunidades vulnerables. La elección de la reina municipal se llevará a cabo el 22 de junio en la concha acústica Garzón y Collazos.

“Desde el 14 de agosto hicimos una convocatoria para las aspirantes a representar las comunas. En diciembre, se brindaron talleres de expresión corporal así como lo está haciendo la Gobernación. Desde agosto y diciembre hemos estado en plena actividad, el 12 de diciembre se hizo la presentación oficial de las aspirantes a las comunas, y quiero que quede claro que acá no se está improvisando. El 8 de diciembre se hizo taller de modelaje a través de Felipe Hoyos para preparar a las niñas”, reiteró Jaramillo.

Según manifestó, entre enero y abril lo que se hizo fue la difusión y promoción de las candidatas. Es de resaltar que el Municipio realizó tres convocatorias para tener mayor número de participantes por comunas y centros poblados, la última cerró el 25 de mayo.

El espaldarazo de Barreto

El Alcalde también hizo alusión a los cuestionamientos que recibió la administración por cuenta de la licitación. “Afortunadamente a usted (Gobernador) no lo han cuestionado, a mí sí todos los días, me tienen jodido, pero ahí estamos y tenemos que seguir. Ahora el señor Personero dice que va a investigar, que investigue”, dijo el Alcalde.

A su turno, Barreto expuso con respecto al tema que se “confundió un tema de crítica con unos procedimientos de tipo contractual que de ninguna manera implicaba que las fiestas estuvieran en riesgo”

“Esto es un libro abierto, el que quiera puede ir a investigar y pueden ir a hacerlo los organismos de control, pero confundieron ese debate con la realización de la fiestas y creo que ahí hubo una grande equivocación porque toda contratación, sea el monto que sea, implica un ejercicio de transparencia y de vigilancia no solo el de las fiestas, el de una carretera, un colegio”.

Y continuó “involucraron temas de carácter personal con los contratos y la confundieron con la visión de las fiestas, las fiestas estaban garantizadas, están perfectamente planeadas tanto por el Municipio como por la Gobernación “, reiteró Barreto.

El Gobierno departamental no ha estado exento de la polémica, pues el contrato se adjudicará el 21 de junio a menos de cuatro días para la celebración del día de San Juan y el desfile. Sin embargo, la Gobernación logró este año, convocar a 24 representantes de los municipios y hará un gran despliegue junto con la Alcaldía, el 24 de junio en la elección de la reina departamental. El año pasado, solo participaron nueve candidatas.

“Ayúdennos a decirle a Colombia y al mundo que estamos para recibirlos en nuestra casa y que estamos de fiesta”, dijo Barreto.

El compromiso de 2019

El Gobernador aprovechó la oportunidad y le propuso al Alcalde una alianza para financiar entre ambas entidades la presentación de dos artistas de talla internacional el próximo año para el Festival Folclórico.



“He escuchado permanentemente, incluso en Bogotá y aquí en algunos sectores, que en el Huila nos llevan ventaja porque traen a no sé a quien internacionalmente, Alcalde midámosnole y el año entrante traigamos artistas internacionales, lo trabajamos y lo financiamos los dos y que sea gratis y que todo el mundo entre. Si aquí hay alguien por muy doctor que sea, que no le gusta ir a compartir con el señor que vende cilantro en el plaza de la 21, pues que no vaya, se jodió y que no vaya”, dijo Barreto. El Alcalde se mostró de acuerdo y confesó que para este año se preveía contratar los servicios de Carlos Vives.



“Íbamos a traer a Carlos Vives que cuesta más o menos mil 500 millones, en principio nos dijeron que con 900 millones lo podíamos traer, pero desafortunadamente era solo lo que cobraba él, más otras cosas y el precio se subió a mil 500 millones de pesos y como aquí critican tanto, iban a decir que Jaramillo estaba despilfarrando la plata, pero ahora con la ayuda del Gobernador vamos a hacer una chipa para que sea el mejor de los eventos que hayamos tenido”, concluyó Jaramillo.