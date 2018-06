Gobernador no descarta enviar al Tribunal proyecto del Mias

1 Jun 2018 - 3:01am

“Si el acuerdo llega a nuestro control lo revisaremos, la idea es que ojalá ese acuerdo no tenga que ir al Tribunal, sino reafirmarlo y que el señor Alcalde siga con el desarrollo de su idea ya que él es autónomo y si el Concejo se lo aprobó imagínese debe desarrollarse esas garantías”, dijo el Gobernador.

El concejal Humberto Quintero, solicitó de manera pública al mandatario objetar el proyecto, ya que las secretarías no tienen dentro de sus funciones misionales contratar y ejecutar recursos en salud pública.

“Obviamente tenemos que revisar el tema legal así como hicimos con lo del predial, eso no es que le digan al Gobernador envíelo o no lo envíe, el tema de estudio es de tipo jurídico, pero la idea sería no enviarlo y confirmarlo, y que el Alcalde siga adelante con su ejecución”, enfatizó el Gobernador.

Por otra parte, aunque los concejales Linda Perdomo y Pedro Mora, cuestionaron su decisión de no autorizar al Municipio la conformación de la red integral para prestar servicios de II nivel y de esta manera fortalecer la USI, Barreto insistió que el Departamento es el único autorizado para ejecutar esta función.

“Contestar cosas emotivas, sin estudio y conocimiento no me gusta, simplemente les recuerdo que el nivel II en Colombia es competencia estrictamente de las gobernaciones para recordarles la Ley”, concluyó.