Procuraduría provincial sanciona a Exdirectora Financiera del Imdri

3 Jun 2018 - 3:01am

La Procuraduría Provincial sancionó a título de culpa grave por cuatro meses a la exdirectora Administrativa y Financiera del Imdri, Lina Piedad Celis, al haber incumplido con funciones propias del cargo para la época de los hechos.

La Procuraduría imputó cargos a la Exdirectora por no haber realizado los estudios previos oportunamente que permitieran la contratación de las pólizas de seguros en favor del Imdri antes de antes del 15 de abril de 2014.

Por este motivo, entre el 16 de abril y el 25 de junio de 2014, la entidad y los bienes que administran quedaron sin pólizas que cubriera daños materiales, de manejo global y de responsabilidad civil extracontractual.

La Procuraduría estableció que dichos estudios solo fueron remitidos a la Secretaría General hasta el 9 de mayo, fecha en la que se dio inicio al proceso contractual y por consiguiente hubo un retraso en la selección del oferente.

“Se considera que la investigada Lina Piedad Celis, en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Imdri, no observó el cuidado necesario que la situación le imponía, pues no imprimió el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, pues dejó que las pólizas se vencieran, a pesar de que el secretario General (Mauricio Villegas) mediante oficio del 20 de marzo de 2017, antes del vencimiento de las mismas, le había recordado que debía pasarle los estudios previos para dar inicio al proceso de selección, y de su conocimiento del vencimiento de las mismas como supervisora del contrato No. 132 de 2013, y solo realizó los estudios previos hasta el 9 de mayo, por lo que el proceso de selección se retrasó”, señala la providencia.

El Ministerio Público resalta que la culpa “será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común impone a sus actuaciones”.

Además, se advierte que dentro del manual de funciones (acuerdo 07 del 27 de febrero de 2012) del Instituto, en lo concerniente a la contratación y la actividad de realizar los estudios previos conforme, se establece que el responsable del proceso será el Jefe de cada dependencia, y en este caso, la Directora de la parte administrativa era la encargada de adelantar los estudios previos para la contratación de los seguros de la entidad.

“Declarar probada la imputación efectuada a la señora Lina Piedad Celis en su condición de directora Administrativa, Financiera y Técnica del Imdri, de acuerdo con lo puntualizado en el auto de cargos de septiembre 26 de 2017; como consecuencia de ello y acorde con lo puntualizado con antelación en este acto, se le sanciona con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses”, señala la parte resolutiva del fallo del pasado 9 de abril.

Los argumentos de Celis

La afectada apeló la decisión el pasado 4 de mayo bajo el argumento que en mesa realizada con la Contraloría municipal y al haber recibido los documentos de la Secretaría General, se reunió en su momento con con el gerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, y el jefe de Presupuesto, para revisar el tema de la disponibilidad de recursos, “dejando claridad el Gerente que en el momento, por la contratación de personal, no alcanzaba el presupuesto para la ejecución del gasto que se requería para las pólizas”, motivo por el cual el proceso de contratación no se pudo llevar a cabo”.



Celis alegó que no fue “por un descuido, sino por una justa causa, que fue la falta de presupuesto”.



La Procuraduría argumentó que “las entrevistas que la Contraloría municipal adelanta en los procesos de auditoría, no constituyen prueba por si misma; para ello hay que soportar las afirmaciones realizadas dentro de las mismas con documentos (...) situación que dentro del proceso no se dio”.



Además, que revisado el presupuesto, para la fecha se dejó como partida presupuestal para la adquisición de las pólizas 5 millones 846 mil pesos y el cual fue adicionado para un total de $14 millones 840 mil pesos, desvirtuando así lo manifestado por la exfuncionaria.