Veeduría cuestiona modificaciones hechas a licencias de construcción de ‘Tempus 49’

7 Oct 2018 - 3:01am

A pesar de las alertas y solicitudes que ha interpuesto la Comisión Veeduría Urbana del barrio Piedrapintada a la Curaduría Urbana Dos sobre el proyecto de vivienda de interés social ‘Tempus 49’, por existir presuntas inconsistencias en las licencias de construcción, las obras siguen su marcha con unos permisos de construcción que en el transcurso del año fueron modificados.

Según la veeduría, el curador Greisman Cifuentes Silva en respuesta de un derecho de petición, explicó que a través de resolución del 28 de agosto del año en curso, se modificó la licencia de construcción aprobada el 5 de enero de 2018.

“Para efectuar modificaciones en la etapa 1 del proyecto denominado ‘Tempus 49’ (…) comprendido por parqueaderos en superficie y una torre de 24 pisos con cubierta en placa para 324 apartamentos (...)”, cambio que es visto como una transformación de la idea inicial, pues se hablaba de 19 niveles y 199 apartamentos.

De la misma forma, la licencia entregada en agosto también contempla la eliminación de la construcción de un sótano para parqueaderos.

Pero lo que llama la atención en este punto, es que a pesar de que la licencia con los cambios se expidió en agosto, las obras habrían comenzado por lo menos cinco meses atrás, pues en la actualidad, además de los cimientos ya hay dos niveles adelantados.

“¿Todos en la Alcaldía (de Ibagué) son ciegos?, ¿nadie se dio cuenta, ni Espacio Público, ni control urbano?, curioso por demás”, comentó la veeduría.

Cambio en el área del proyecto

En febrero de este año la veeduría solicitó a la Curaduría Urbana Dos, la revocatoria directa de las dos licencias entregadas a ‘Tempus 49’, la del 29 de diciembre de 2017 que era para una subdivisión, y la segunda del 5 de enero de 2018 para construcción, debido a que tendrían varias inconsistencias, entre ellas que fueron entregadas sobre un predio de 10 mil metros cuadrados, cuando en realidad el terreno cuenta con una superficie de 9 mil 229, 81 M2.

Y aunque el curador Cifuentes Silva, rechazó a finales de marzo la petición de la Veeduría Urbana por considerarla “improcedente”, se conoció que el 11 de abril, modificó por resolución el documento expedido en diciembre.

“La Comisión Veeduría estaba en lo cierto al haber notificado a su debido momento al Curador Urbano N° 2 de Ibagué, que el predio en el cual se licenció y aprobó el Proyecto, no tenía el área de 10 mil M2, sino que solo tenía una cabida superficiaria de 9,230 M2 como efectivamente le fue demostrada”, precisó la veeduría.

Agregó, que Cifuentes Silva hizo caso omiso a la petición que estaba debidamente argumentada, razón por la cual consideran que “este curador incurrió en una falta gravísima al no haber aceptado la revocatoria directa debidamente soportada”.

Continuación de la carrera quinta

Otro de los reclamos en que persiste la veeduría es que en el POT vigente se encuentra establecida la continuación de la Avenida Carrera Quinta, la cual atraviesa por el predio en donde se ejecuta ‘Tempus’, conexión vial que llegaría a la calle 51; sobre este cuestionamiento la curaduría respondió en el derecho de petición que el proyecto no fue modificado arquitectónicamente, porque la “implantación propuesta no ocupa la hipotética o futura proyección vial de la Avenida Carrera Quinta”. Otra de las aclaraciones que hace el Curador es que las reservas viales deben ser adoptadas mediante actos administrativos, situación que hasta el momento no ha sucedido.



Ante estos hechos, la veeduría recordó que en diferentes oportunidades le ha pedido a la Alcaldía de Ibagué de diferentes formas, intervenir en el caso, y aunque se acordaron compromisos, hasta hoy no se han materializado, motivo por el cual perdieron total credibilidad.