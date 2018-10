Ibagué representa cerca del 40% en fallas médicas

8 Oct 2018 - 3:01am

Frente al tema, el magistrado destacó que Ibagué, por su condición de capital del departamento, alberga el mayor número de denuncias. Sin embargo, resaltó que no todas las quejas se deben al mal proceder de los profesionales de la salud, sino por las circunstancias en que se ven envueltos por la calidad del sistema de salud en el país.

“Es un tema importante que tiene que ver con la calidad de atención, lo que está pasando en el modelo de salud en el país, donde se ve no hay oportunidad ni calidad de atención, instituciones que no tienen los insumos, infraestructura, ni equipos y no cumplen muchos parámetros”, indicó Rivas.

El magistrado sostuvo que frente a las denuncias presentadas en comparación con años anteriores las cifras han aumentado exponencialmente.

“Comparando con lo que pasaba hace 10 o 12 años, en el 2006, las quejas contra médicos tendrían unas 35 o 40 investigaciones, hoy existen alrededor de 200 investigaciones por quejas en esencia dadas por el sistema; es un sistema que no garantiza el derecho a la salud que deben tener niños y adultos”, manifestó el magistrado.

Rivas enfatizó en que los profesionales, entre médicos, enfermeras, terapistas y otro tipo de tipo de personal, son a diario puestos en riesgo debido a las precarias condiciones en las que deben trabajar.

“Hay muchos riesgos en los procesos de atención, esto ha llevado a que muchos profesionales se vean atiborrados, y las demandas y quejas día a día contra ellos aumenten, no en razón a su conocimiento y a lo que ellos hacen, sino es la forma en que se ven expuestos por las condiciones de trabajo, principalmente porque las instituciones no cumplen con muchos parámetros y no dan garantías para su función”.

Además, el magistrado señaló que las denuncias más comunes se ven encaminadas a temas en la falta de atención a sus procesos, falta de elementos indispensables y demora en la realización de exámenes, hechos que pueden desencadenar complicaciones en el paciente.

Rivas también indicó que a pesar de que Ibagué es el primero en la lista en el departamento, también se presentan gran número de quejas en otros municipios como Chaparral, San Luis, Honda, Mariquita, y de diferentes entes de control y usuarios: “Por volumen Ibagué representa cerca del 40% de las denuncias, pero hay muchos municipios de los que también llegan muchas quejas”, puntualizó.