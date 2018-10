“Si mañana hace falta dinero, el Municipio puede endeudarse más”

11 Oct 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a prender las alarmas al no descartar un nuevo endeudamiento para el Municipio de ser requerido el próximo año para culminar los escenarios deportivos.

“Vuelvo y digo y se va a calentar esto, como yo digo lo que tiene que hacerse, si mañana falta dinero el Municipio el año entrante todavía tiene posibilidad de endeudarse más, hasta 20 mil millones de pesos adicionales, manteniendo un endeudamiento sano. Por eso, el Gobierno nacional a través de la doctora Ana Lucía Villa, que es la que nos ayudó a sacar al Departamento de la quiebra cuando era Gobernador, nos dio vía libre para poder financiar el Sistema Estratégico de Transporte Público”, señaló el mandatario.

Jaramillo exoneró de responsabilidad al presidente Iván Duque, quien el 24 de septiembre se había comprometido con “cumplirle a esa región terminando esa infraestructura y enalteciendo lo que es el Tolima”

“No responsabilizo a nadie, a nosotros nos dieron nuestra oportunidad en el 2014 y 2015 y la desaprovechamos. Ahora nos toca con nuestra propia sangre y sudor lograr sacar adelante los escenarios para demostrar que si no hay plata a nivel nacional podemos hacerlo”, recalcó el Alcalde.

Jaramillo respondió a sus críticos que le han cuestionado su falta de gestión a nivel central

“La gente dice que yo no hago gestión, pero no hay una semana en que no esté en un ministerio y me reciben, lo que pasa es que desafortunadamente no hemos entendido que hay una terrible crisis y que el Gobierno central está desfinanciado”, puntualizó.

Es de resaltar que los concejales aprobaron un empréstito de $40 mil millones para culminar los escenarios, a los cuales se le destinarán $30 mil millones del recaudo del predial, producto de la actualización catastral. “Aquí votan lo que les da opinión y se esconden cuando hay que tomar decisiones y aquí las cosas no son a medias: ‘yo voto lo que sea bueno y lo que no lo voto”, criticó.

¿Capacidad de endeudamiento al tope?

Es de recordar que el concejal Camilo Delgado fue uno de los tres concejales que votaron negativo el proyecto del empréstito porque no quedó claro cuál sería la de destinación específica, escenario por escenario.

Asimismo, resaltó que la deuda pública estaría al tope.

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, en una sesión al interior del cabildo manifestó que con dicho crédito solo se vería comprometido el 70% de la capacidad de endeudamiento del municipio. De acuerdo con el funcionario, incluso si se estuviera en el 79% y 80% estaría acorde con la ley, porque se está sobre los topes.

Es de resaltar que el Municipio con el nuevo empréstito dejaría una deuda de $146 mil millones, sin contar los créditos de los institutos descentralizados y el pago de intereses.