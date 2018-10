Continúan los problemas entre la Secretaría de Tránsito y Pase Express por especies venales

13 Oct 2018 - 3:01am

Sin embargo, ayer se registraron inconvenientes a la hora del retiro de los equipos y mobiliario dispuesto por el contratista para esta labor.

El secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha, a través de comunicación dirigida el 10 de octubre al representante de Pase Express, Fabio Alberto Montoya, precisó que el viernes finalizaría la operación y para ello se dispondría de un ingeniero para recibir la información.

El abogado Fabián Arciniegas, quien representa los intereses del privado, dejó constancia escrita que los equipos no podían ser empleados por funcionarios de la Secretaría de Tránsito y que comprenden lectores de huella, computadores, cámaras digitales, entre otros.

La empresa dio la orden de suspender el software para el registro y trámites de las especies venales.

“La Secretaría debe aclararle a los ibaguereños si cuenta con una autorización para realizar los cobros a los ibaguereños. No sabemos a partir del martes con qué acto administrativo entrará a realizar estos recaudos”, cuestionó el abogado.

Además para el profesional, al parecer, la entidad no cuenta con la logística para ejecutar esta labor.

Tránsito responde

Mahecha reconoció que el ingeniero de sistemas no se hallaba ayer en la dependencia razón por la cual no se permitió al contratista el retiro de los equipos.

“Le expliqué a la joven de Pase Express que no era un tema caprichoso, sino que el ingeniero tenía que corroborar cuáles son de propiedad de la empresa y habría que hace un ‘backup’ y hacer un borrado técnico para que no se lleven información de la Secretaría”, indicó. Y agregó: “usted debe entender que esta gente que se viene ganando una millonada va a hacer hasta lo imposible por demandarnos y decir que todo está mal. La guerra a la que me estoy enfrentando no es fácil. El señor sin pagar ni nada y llevándose 4 mil 500 millones en el bolsillo, él no va a estar contento conmigo, yo ni conozco al señor, pero el tipo no está feliz, me ha atacado (presiones) de todas las maneras posible”, sentenció.