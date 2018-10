Minvivienda sin recursos para financiar fase II etapa II del A. Complementario

15 Oct 2018 - 3:01am

EL NUEVO DÍA: La firma Estudios Técnicos (1996) en los diseños del proyecto Acueducto Complementario, contemplaba en la primera fase la construcción de los 4.7 km desde Cocora hasta Boquerón y la comunidad afirma que la planta de tratamiento estaba incluida. ¿En qué año se determinó cambiar el diseño y no construir la planta de tratamiento de acuerdo con los documentos radicados por el Ibal ante el Minvivienda?

JOSÉ LUIS ACERO: El municipio de Ibagué presentó el proyecto Acueducto Complementario con fuente alterna para la ciudad de Ibagué fase I, etapa I, el cual correspondía a una primera etapa, y recibió apoyo de la Nación y se suscribió el Convenio No. 059 de 2007 por un valor de $6 mil 396 millones. Incluía las obras necesarias para la instalación de 4,7 km de tubería. Posteriormente, se evidenció que requería ajustes para su construcción, aspectos que no se encontraban identificados en los diseños presentados inicialmente por el municipio de Ibagué. Respecto a la Ptap Boquerón (Planta de Tratamiento), esta no se encontraba incluida en la primera fase del proyecto

END: ¿El diseño que contempla la construcción de los 4.7 km y extender la línea de conducción alrededor de 6 km hasta la planta de tratamiento de La Pola, tuvo concepto favorable del Minvivienda?

JLA: Ante el mecanismo de viabilización de proyectos se presentó el proyecto acueducto complementario fase II - etapa 1 construcción sistema matriz de abastecimiento de agua potable al sector sur de la ciudad de Ibagué, el cual incluye en su alcance la línea de aducción Cocora K4+700 al sitio proyectado de la planta de tratamiento de agua potable (Ptap) Boquerón, y la prolongación de esta aducción hasta la Ptap la Pola.

Con oficio 2018EE0014822 del primero de marzo de 2018 se informa al Ibal la viabilidad del proyecto, financiado con recursos de crédito del Ibal - Tasa Compensada.

END: ¿El Ibal radicó el proyecto del A. Complementario?

JLA: El anterior proyecto fue radicado desde 2013 por el Municipio, posteriormente el Ibal, como contratante de la consultoría, radicó los ajustes y solicitó su aprobación con recursos de crédito - Tasa Compensada.

END: De acuerdo con la actualización efectuada por Grucón, ¿la opción de la construcción del Tanque Sur, Tanque Boquerón y la línea de interconexión desde la planta La Pola, debía ejecutarse simultáneamente con la construcción de la tubería desde Cocora - planta de tratamiento La Pola.

JLA: Los proyectos en mención fueron presentados por el Municipio de manera independiente, a lo cual el Mvct solicitó que deberían integrarse de manera tal que se garantizara su funcionalidad y se adelantara la terminación de los 4,7 km de tubería de la aducción río Cocora, pues sin ello no se podrían avalar los proyectos, por lo que se integraron de tal manera que en el proyecto acueducto complementario fase II - etapa 2 construcción sistema matriz de abastecimiento de agua potable al sector sur de la ciudad de Ibagué se incluyó: Conducción desde el Tanque Ciudad (localizado en el predio de la Ptap La Pola) hasta el Tanque Sur, longitud 4.559 metros, 32”; Construcción Tanque Sur - En acero pernado recubierto con una capacidad de 2.000 metros cúbicos y la Interconexión Tanque Sur a redes de distribución (distrito 3), longitud 2.052 metros, 12”; este proyecto cuenta con concepto técnico, el cual fue informado mediante comunicación 2018EE0056794 del 19 de julio de 2018, a la fecha no se han identificado las fuentes de financiación.

END: El exministro Camilo Sánchez se comprometió, con la consecución de $5 mil millones para la ejecución de la etapa II fase II ¿Se encuentran viabilizados en el presupuesto de 2019?

JLA: Es preciso resaltar que, a la fecha, el proyecto denominado A. Complementario fase II-etapa 2, construcción sistema matriz de abastecimiento de agua potable al sector sur de la ciudad cuenta con concepto de proyecto técnicamente aceptable, pero no cuenta con una fuente de financiación definida para su implementación.

END: ¿Qué ocurrió con la demanda interpuesta por el Minvivienda para la liquidación del convenio suscrito con el Municipio para la construcción de los 4.7 km y el reclamo de los dineros aportados en la ejecución del contrato 060?

JLA: Es preciso aclarar que este Ministerio no presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima en contra del municipio de Ibagué frente a la ejecución del Contrato No. 060, sino frente al presunto incumplimiento en las obligaciones establecidas en el Convenio No. 059 de 2007. Cabe resaltar que el estado actual del trámite judicial radicado con el No. 73001-23-33-004-2015-00226-00, (Controversia contractual Ministerio de Vivienda - Municipio de Ibagué) es el que se encuentra en el despacho del Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Tolima para proferir sentencia de primera instancia, toda vez que la última etapa procesal surtida fue la de alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados por el Ministerio el 25 de noviembre de 2016.

END: ¿Qué ha pasado con las obras de ampliación y remodelación de la bocatoma Cay, que a menos de cinco meses de estar en funcionamiento se suspendió la captación el 19 de agosto por una fuga presentada en la línea de conducción. ¿Se hicieron las pruebas hidrostáticas? ¿Cuántas? ¿Las obras ya fueron avaladas y aprobadas por el Minvivienda?

JLA: Las obras que hacen parte del proyecto construcción acueducto de Ibagué nuevo sistema de la quebrada Cay se encuentran terminadas, y las mismas vienen siendo operadas por parte del Ibal desde abril de 2018, actualmente se adelantan actividades de cierre social para realizar entrega formal de la infraestructura al municipio de Ibagué. En el mismo sentido, el Ministerio se permite precisar que está a la espera de que Findeter, en su calidad de entidad contratante de las obras que hacen parte del proyecto, lleve a cabo el recibo a satisfacción de la infraestructura construida, para así proceder a entregarla al municipio de Ibagué.