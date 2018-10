Falta de pago a empleados agudiza situación en empresa El Aceituno

22 Oct 2018 - 3:01am

Por la falta de pago de los salarios, 41 empleados vinculados laboralmente a El Aceituno, empresa dedicada a la producción de semillas de arroz, sorgo, soya y maíz, se quejan, pues no reciben remuneración alguna a pesar de cumplir con su labor.

Varios de estos trabajadores completan cuatro meses sin recibir sus salarios, así lo sostuvo Enmanuel Rincón, uno de los afectados por la situación: “La empresa de un tiempo para acá ha estado atrasándonos el sueldo, nos deben desde el 15 de junio hasta la fecha, no nos han pagado la prima, además, 32 empleados tenemos enfermedades laborales, necesidades y dificultades”.

Los trabajadores aseguran que la empresa ha hecho caso omiso y está poco dispuesta a solucionar esta situación que los tiene en una grave crisis económica, por la que se han interpuesto varios derechos de petición y acciones de tutela; igualmente, se han acercado a diferentes instituciones en busca de una respuesta.

“Hemos ido a la Personería municipal, Ministerio de Trabajo, hemos interpuesto acciones jurídicas y al principio todo es bonito, pero llegamos a una parte donde nos estrellamos contra una pared y ya no pasa nada, y no sabemos qué más vamos a hacer”, sostuvo Rincón.

“Existe una demanda en el juzgado Décimo penal que está en curso, hubo una sentencia y está en proceso de desacato, pero no hay solución; como parte de ese principio jurídico existe una denuncia en el Ministerio de Trabajo, se paga un solo mes y siguen en la misma situación, no se puede estar en una acción judicial cada mes por los mismos hechos”, indicó otro de los trabajadores afectados.

¿Qué dice el Ministerio de Trabajo?

Luego de que se verificara la situación por parte del Ministerio de Trabajo seccional Tolima, la Dirección de esta entidad impuso el pasado 5 de octubre una multa por $50 millones 780 mil al representante legal de la empresa Cultivos y Semillas El Aceituno, César Botero Bermúdez, por el pago inoportuno a los trabajadores, dinero que debe ser destinado al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

Pese a las medidas, los trabajadores de esta empresa productora de semillas siguen inconformes, pues alegan que esto no asegura que les consignen el pago pendiente de meses anteriores, y es que el valor de la sanción no se acerca a la suma que adeuda la empresa con sus empleados, la cual se estima, asciende a los $200 millones.

“Sancionan a la empresa por 50 millones 780 mil pesos, para mí, con eso no pasa nada, porque se hace la sanción pero no nos pagan, estamos pidiendo nos paguen lo justo, lo de ley, no estamos mendigando a nadie, sino que nos paguen lo justo”, agregó Rincón.

Frente a la situación Elio Fabio Rodríguez, director de Mintrabajo Tolima, indicó que el pasado jueves hubo una reunión donde estuvieron los abogados de la empresa y los trabajadores; sin embargo, los grandes ausentes fueron los directivos de El Aceituno, por lo que se espera un nuevo encuentro.

“El jueves nos reunimos en la oficina del centro comercial La Quinta, convocamos otra reunión para el 30 de octubre, estuvieron los 41 trabajadores que están pendientes del pago y los que tiene problemas con enfermedades laborales, se presentaron los abogados, pero no estuvo el gerente de la empresa”, indicó Rodríguez.

Continúan en labores

A pesar del grave conflicto y de la ausencia de recursos, los trabajadores afectados, quienes aún siguen vinculados a la empresa, no se han detenido en la correspondiente realización de sus actividades, lo que implica que la cifra que se les adeuda incrementa cada día.

“Nosotros seguimos trabajando y cumpliendo con nuestras funciones laborales, todos los días vamos uno diferente, la mayoría de nosotros nos desempeñamos en oficios varios, a pesar de todo estamos cumpliendo con nuestra labor”, expresó Enmanuel Rincón.

Posible aumento en la sanción

El representante del Ministerio de Trabajo, Elio Fabio Rodríguez, señaló que por estos mismos hechos se están adelantando otras dos investigaciones contra la empresa, hecho que podría hacer que el valor de la sanción aumente notoriamente.



“Es posible que la suma de la sanción aumente, puede ser 3 o 4 veces mayor a la actual, se sanciona por ser reincidente y por la falta de voluntad de resolver el problema”, sostuvo Rodríguez.



De hacerse realidad el posible aumento a la sanción, la suma que tendría que asumir el Representante legal de la empresa de semillas, estaría rondando los 250 millones de pesos.



Frente a una posible apelación de esta sanción, el Representante del Ministerio dijo que está a la espera de los 10 días que tiene para interponer este recurso ante las entidades pertinentes.



Además, se analizan qué medidas de hecho se podrían tomar frente a la omisión de esta empresa y a presuntos conflictos internos de la familia propietaria de estos predios.



“Estamos analizando si existe la posibilidad de cerrar la producción”, indicó Rodríguez.



Se espera, se efectúe una reunión el 30 de octubre a las 9 a.m. en las instalaciones que tiene la empresa Cultivos y Semillas El Aceituno en el centro comercial La Quinta.