Alcaldía fomentaría la siembra de marihuana medicinal en 2019

26 Oct 2018 - 3:01am

La Secretaría de Desarrollo Rural presentó al Concejo tres proyectos de acuerdo, uno de ellos para la formulación de la política rural y del cual se excluyó la siembra del cultivo de marihuana con fines medicinales en la ciudad.

El secretario de esta cartera, César Picón, señaló que por recomendación de los concejales se retiró este programa del acuerdo.

No obstante, lo anterior no significa que el Municipio no lo implemente el próximo año.

“De la política pública se excluyó por la solicitud de algunos concejales y, dos, porque consideramos que se requiere de otro tipo de proceso exclusivamente para el tema de la implementación. No obstante, seguimos en el propósito y esperamos el año entrante poder implementarlo a través de algunas asociaciones de productores rurales”, indicó Picón.

El Municipio daría el capital semilla a algunas asociaciones de campesinos para la siembra del cáñamo.

De acuerdo con el funcionario ya se tienen algunas personas en el Cañón del Combeima, la hacienda La Miel, y El Totumo que han expresado el interés de cultivar el cannabis medicinal.

“Es un mercado que viene creciendo en todo lo relacionado con el cannabis medicinal, tiene un auge importante en el mundo y queremos que Ibagué no se quede por fuera de eso”, agregó el funcionario.

El Municipio no tiene aún claro cuántas hectáreas podrían ser empleadas en el cultivo de esta planta.

¿Se tramitará ante el Concejo?

De acuerdo con César Picón para el desarrollo de este proyecto no se requiere autorización del Concejo, pues dentro del Plan de Desarrollo se tiene proyectada la ejecución de este tipo de iniciativas a través del ítem de proyectos de agricultura y asociatividad.

“Estamos estructurando el proyecto para poderlo financiar el próximo año, estamos en todos los aspectos técnicos y normativamente para dar garantía y cumplir con todas las garantías que el Ministerio de Salud que reglamente la materia”, concluyó.